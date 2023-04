Poker Online MTT 11 aprile 2023. Pasqua e pasquetta da ricordare per Jaysmooth77, Marcello “Cavendramin” Miniucchi (in una foto con Enrico Mosca), wetrytheblow e Tegolino99 che vincono i tornei più ricchi del periodo pasquale alle SCOOP.

Poker Online MTT 11 aprile 2023: deal a 4 al 50 Spicy, vince Jaysmooth77

Partiamo andando a riprendere il finale dell’Evento #29 HIGH 50 Spicy delle SCOOP con un day-2 che ha premiato Jaysmooth77 con un premio da €25.587 dopo un deal a quattro con The-savio03, RobbingHoodd e il regular dugao91. Tavolo finale anche per DevilMezavil e Michael ‘Sardo1110’ Ibba.

All’evento #33 HIGH Bloomtime si registrano 1.140 iscritti e 552 re-entries per un montepremi che supera i 76K. Qui la vittoria va a Tegolino99 che incassa €4.704 di prima moneta + €4.188 di taglie dopo aver superato ELVISn.1 al heads up finale. Qui sono da segnalare i piazzamenti di Mattia ‘youwatchmewin’ Festa e Mauro ‘MauroTranky’ Tranchedone.

Poker Online MTT 11 aprile 2023: Monday Special a Cavendramin

Passiamo all’evento #34 HIGH Monday Special che ha raggiunto il prizepool complessivo di €109.687 e anche qui abbiamo molti nick name e volti noti al tavolo finale, ad iniziare dal vincitore, Marcello ‘Cavendramin’ Miniucchi, ma sul gradino basso del podio c’è anche Stefano ‘OmgUreSpewer’ Punzi. Nello stesso evento, ma in versione LOW, altri 2.537 iscritti e altro regular vincente, Antonio “frakkalagan” Fragale.

All’evento #35 HIGH The Blossom la spunta wetrytheblow per €5.942+€7.239 dopo aver superato lorz1995 al heads up finale. Gradino basso del podio per TopDogg2.0, su TurboNandoRQ.

Gli altri tornei su Pokerstars

Vediamo velocemente anche gli altri tornei di Pokerstars che non fanno parte delle SCOOP, come il Rollercoaster che richiama 145 giocatori che non raggiungono i 15K di garantito. Vittoria per WrongMate che incassa €1.475+€1.455, e anche qui troviamo un ottimo dugao81 al 2° posto, seguito da tuffoAbomba che continua a piazzarsi con costanza. Da segnalare anche Giada “Catsniper84” Fang in 8° posizione.

Chiudiamo come sempre col turbo della notte, il Need For Speed con 96 iscritti e la vittoria da €2.051 va a Sfifinki che batte BetterCallSax al testa a testa finale, e poi solita sfilza di regular che troviamo piazzati al tavolo finale del turbo della notte.