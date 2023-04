Poker Online MTT 13 aprile 2023. Negli ultimi mesi un nickname è uscito dall’oscurità con una serie di piazzamenti costanti e di vittorie, come quella di questa notte alle SCOOP di Pokerstars, nel torneo più ricco, il Primetime Battle. Parliamo di tuffoAbomba che chiude anche 3° al Need For Speed e sfiora un altra top-10 al Rollercoaster.

Poker Online MTT 13 aprile 2023: MIC995 vince il Daily Starter

La giornata di SCOOP su Pokerstars inizia con l’evento #41 HIGH Daily Starter vinto da MIC995 che incassa la prima moneta da €6.997 dopo aver superato Valdip06. Piazzamento al 5° posto per Stefano “St3ffolo” Valori, davanti a lezgodancing97.

Primetime Battle per tuffoAbomba

Non sappiamo chi ci sia dietro al nickname tuffoAbomba, ma sappiamo che negli ultimi mesi ha iniziato a fare capolino nei nostri report con sempre più insistenza e costanza, e mercoledì notte è arrivato un altro bel colpo al torneo più ricco della giornata, l’Evento #42HIGH Primetime Battle che con 864 iscritti ha raggiunto un prizepool di €77.760, e una prima moneta da 5.189 a cui tuffoAbomba aggiunge €6.800 di taglie.

Interessante anche l‘evento LOW, il Mini Primetime Batlle che sfiora i 50K di montepremi. Qui la vittoria da €2.893+€2.440 va a blablabla779 su scarso8888, poi abbiamo IlPres11 a completare il podio davanti a Cristina “NAPLES’_CAT” Colò e a Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Poker Online MTT 13 aprile 2023: i turbo della notte

All’evento #43 HIGH Turbio Fight si gioca per quasi 30K di montepremi complessivo, e la vittoria va ad Ante97481 che batte Mes0664. In 3° posizione da segnalare Champagnekino che pochi giorni fa aveva già trionfato ad un Primetime Battle delle SCOOP.

Immancabile il Rollercoaster, che non fa parte delle SCOOP, ma rimane un torneo divertente e pieno di regular, questa volta vinto da Nitr07 su miribale. Ai piedi del podio Marco “RaydenArtist” Richetto, davanti ad un vecchio amico di PIW, William “LICANTROPOn1” Olivieri, che siamo sempre contenti di trovare ai vertici dei tornei. Si segnalano altri piazzamenti importanti dal 6° al 9° posto: Mauro “Romauro96” Alessi, This is soo2019, Shadowkizz e Giada “CatSniper84” Fang. Anche qui in 11° posizione troviamo tuffoAbomba.

Si chiude come sempre col Need For Speed che richiama 84 giocatori, con vittoria da €1.840 di Rimini2022 su TopDogg2.0, e pure qui troviamo tuffoAbomba sul podio. Anche a questo torneo non si sprecano i regular che si piazzano in top-10, come Ettore “pro-fumato87” Esposito in 4° posizione, ancora lezgodancing97 al 6° posto, e Fabrizio “Asky16” Petroni in 9° posizione.