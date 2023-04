Poker Online MTT 14 aprile 2023. Un giovedì spettacolare quello delle SCOOP su Pokerstars, col Thursday Special il torneo più ricco di giornata, vinto da Matteo “SpeedOne1” Liparulo (in foto) su Alessio “AleAsto2” Astone. Vincono anche: Omg1_F1la90, Mr.Squid92, yescico, Tilt0Br4sS, MrMarlboro94, betullame11, LonelyBoy99 e pinkporcel.

Poker Online MTT 14 aprile 2023: i primi tornei SCOOP della giornata

Iniziamo dall’evento #44 HIGH Warm Up che ha visto la partecipazione di 1.162 giocatori e €52.290 di montepremi. La vittoria è andata a Omg1_F1la90 per €3.382 di prima moneta + €2.304 di taglie. In 2° posizione toropk8789 mentre a completare il podio riconosciamo il regular Rantolo’91, davanti a Mauro “MauroTranky” Tranchedone. Nell’edizione LOW di raggiungono €37.890 di prizepool con 4.210 iscritti e la vittoria di Mr.Squid92 che incassa €2.189+€1.440.

L’evento #45 HIGH The Sprint, sfiora i 40K di montepremi e anche qui riconosciamo il vincitore, yescico, che porta a casa la prima moneta da €5.594. Nell’edizione LOW invece vince NONMOLLEROMAI per €2.307 di premio.

Matteo “SpeedOne1” Liparulo batte Alessio “AleAsto2” Astone al Thursday Special

Il torneo più ricco del giovedì è l’evento #45 HIGH Thursday Special che arriva a €105.525 di prizepool, e non poteva mancare lo spettacolo, fino all’head up finale in cui si scontrano due pezzi da novanta del poker online italiano, Matteo “SpeedOne1” Liparulo che ha la meglio su Alessio “AleAsto2” Astone. Per il vincitore c’è una prima moneta da €7.708 a cui aggiunge la bellezza di €12.184 di taglie, lasciando le “briciole” agli altri (AleAsto2 incassa la stessa moneta ma “solo” €1.895 di taglie).

Nell’evento #45 LOW del Thursday Special si gioca comunque per quasi 80K di montepremi grazie all’affluenza di 1.756 giocatori, e qui il migliore è Tilt0Br4sS che incassa €4.882+€3.675 dopo aver superato l’ultimo ostacolo rappresentato da DTuccio.

Poker Online MTT 14 aprile 2023: gli ultimi tornei del giorno

All’evento #47 HIGH Turbo Fight arriva la vittoria di MrMarlboro94 che ha la meglio su 527 entries e incassa €3.547+€3.701. Si ferma al 2° posto BetterCallSax mentre ai piedi del podio ci sono Gaspare “Gasparotto10” Sposato e MoChuisle7. Nell’edizione LOW vince enzotribulla per €2.217+€2.030.

Le SCOOP del giovedì si chiudono con l’evento #48 HIGH Spring Omaha, e a vincere la variante delle 4 carte, su un Field da 280 iscritti, è betullame11 che incassa in tutto poco meno di 2.000 euro dopo aver superato slomulomu e gerryilprinc. Ai piedi del podio Simone “simopascu96” Pascucci. I regular non lasciano nemmeno il torneo LOW di PLO, con vittoria di Mario “MAGIpoker87” Magistro.

Il Rollercoaster non fa parte delle SCOOP, ma regala sempre spettacolo, anche se nella giornata di ieri non ha superato il garantito da €17.500, con 168 entries. La vittoria va a LonelyBoy99 per €1.659+€2.248 mentre in 2° posizione si ferma song o re, davanti a Gabriele “KingMAvE911” Re. Immancabile piazzamento per Riccardo “CrazyRich85” Basso, davanti a Rimini2022.

Chiudiamo col Need For Speed che richiama 100 giocatori esatti, per €9.000 di prizepool. Vittoria per pinkporcel che era un pò sparito dai radar nelle ultime settimane, ma che torna trionfando su Alessandro “aleppp” Giannelli.