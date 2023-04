Poker Online MTT: Alberto “Everbrun1” Cigliano chipleader al Sunday UltraDeep

Poker Online MTT 17 aprile 2023. Vediamo tutti i risultati della domenica di SCOOP su Pokerstars, con Alberto “Everbrun1” Cigliano (in foto) grande protagonista, ma ci sono anche i domenicali su iPoker e su People’s Poker.

Poker Online MTT 17 aprile 2023: i primi tornei domenicali

Con le SCOOP nel pieno oggi vi sorprendiamo, e apriamo col torneo standard del pomeriggio, l’Afternoon on Stars, che viene vinto da Gaspare “Gasparotto10” Sposato che mette in fila 288 entries e incassa la prima moneta da €2.345, per aprire al meglio la domenica che continua con l’evento #55 HIGH Sunday Starter che richiama 2.103 giocatori, e il migliore è marekiari123 per €5.153 di prima moneta + €3.113 di taglie. All’evento LOW si gioca per quasi 50K di prizepool, e qui la vittoria va a Va1armorghu1is.

Sunday UltraDeep con Alberto “Everbrun1” Cigliano al comando

L’evento #56 HIGH Sunday Ultradeep è il più ricco della giornata con i suoi 196K di montepremi complessivo. Si gioca per una prima moneta che supera i 28.000 euro e al termine della prima giornata abbiamo 264 players left sui 1.745 iscritti. Il chipleader è un nome noto, quello di Alberto “Everbrun1” Cigliano che stacca un altro regular, PR0PRI0LUI.

Tanti iscritti (3.755) e un ottimo prizepool (€84.487) anche per l‘evento #56 LOW che viene vinto da sunnyboyy81 al quale vanno €9.832 di premio dopo un deal alla pari con YanYanShui che incassa la stessa moneta.

Poker Online MTT 17 aprile 2023: gli ultimi tornei di giornata

Evento #57 HIGH Turbo Fight con 956 entries, e la vittoria va ad AbbershitKert per €4.486+€4.101 dopo aver superato Th3KinGC4Va. Da segnalare ai piedi del podio edofatto ed Overbet91, ma anche l’8° posto di MarcoAF92 che ritroviamo anche nella top-10 del chipcount dell’UltraDeep.

L’evento #58 HIGH Titans Battle supera i 60K di montepremi e il migliore è pertugio7 che incassa €4.834+€5.991 dopo aver battuto una serie di regular che hanno affollato il tavolo finale, dal 2° al 6° posto: Griffa2.0, RaydenArtist, ilmessia84, IwasRickyKaka90 ed Emiliano “IfAc2gUd2WiN” Conti che già nel weekend aveva sfiorato una vittoria al Primetime Battle (chiudendo 2°). Da segnalare anche i piazzamenti di Andreacigna, Il-Giuglia e xJaNdRo27x dal 8° al 10° posto. Allo stesso evento, in versione LOW, vittoria di Salpi90 per €2.694+€3.863, su Simone “simopascu96” Pascucci.

Chiudiamo con i tornei che non fanno parte delle SCOOP, come il Rollercoaster sempre interessante anche se non supera i 10K garantiti. Vittoria di Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che batte simopascu96 ancora runner up. Ai piedi del podio ci sono anche Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e Davide “davidecalva” Calvaresi.

Need For Speed vinto da SuckCeed che toglie la gioia della doppietta ad uno scatenato Il-Giuglia. A completare il podio c’è Fabio “backdoorAK” Peluso, seguito da TESTADIDONNA con un altro 4° posto.

I tornei sulle altre poker room

Facciamo un salto su iPoker dove ogni domenica si gioca l’Explosive Sunday diviso su due giorni. Le registrazioni tardive rimangono aperte, ma la prima giornata ci ha consegnato un torneo da 936 iscritti e almeno in 316 riprenderanno al day2, con una bolla ancora lontana visto che a premio andranno in 153. Al comando del chipcount abbiamo 7999114596892701.

Su iPoker si è giocato anche il Mini Explosive, concluso in giornata, con 974 iscritti per 20K garantiti, e la vittoria da €3.882 è andata a olback che ha superato LSsorano all’heads up finale, poi abbiamo Mangiuka a completare il podio.

Chiudiamo su People’s Poker col Super Sunday che ha richiamato 140 giocatori. In 47 sono passati al final day che riprenderà con Istrale75 chipleader con 198.673 gettoni. Attenzione a Gabriele “KingMAvE911” Re che riprenderà dalla 5° posizione.