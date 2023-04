Poker Online MTT 20 aprile 2023. Mercoledì vincente per alfsim che porta a casa il torneo più ricco delle SCOOP di Pokerstars, il Primetime Battle dove chiude al 5° posto Simone “simopascu96” Pascucci (in foto) che poi andrà a vincere il Rollercoaster.

Poker Online MTT 20 aprile 2023: i primi tornei del mercoledì

La giornata di SCOOP su Pokerstars si apre con l’evento #68 HIGH Daily Starter che ha richiamato 1.063 giocatori per un montepremi di €47.835. La vittoria da €7.422 va a BlackIsBack91 su save_992 e su KuSoKoK1 a completare il podio. Lo stesso evento Mini si avvicina ai 30K di montepremi con 3.213 entries, e il migliore è PRISON88960 per una prima moneta da €3.956.

Primetime Battle per alfsim su F-35A

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #69 HIGH Primetime Battle con 811 iscritti per €72.990. La vittoria va ad alfsim che incassa la prima moneta da €10.709, dopo un deal con F-35A al quale vanno €9.213. Completa il podio magnifio e riconosciamo al 5° posto anche simopascu96. Immancabile Fabrizio Asky16″ Petroni al 9° posto, dietro ad Excelsi1oR.

Successo anche al torneo MINI che richiama 2.705 giocatori e anche qui riconosciamo il vincitore, ..CECCHINO30, che incassa €6.157 dopo un deal con gianni5312 al quale vanno €5.375. In 5° posizione riconosciamo BetterCallSax.

Poker Online MTT 20 aprile 2023: gli ultimi tornei della giornata

All’evento #70 HIGH The Sprint la spunta lucioperca91 per €3.745 di premio mentre per il runner up Campa613 ci sono €2.643. All’evento Mini si gioca per poco più di 10K di prizepool con 2.398 iscritti, e il vincitore è cileno00 che incassa €1.510.

188 iscritti al Rollercoaster dove torna a battere un colpo vincente Simone “simopascu96” Pascucci, già visto al final table del Primetime Battle. Per il vincitore del Rollercoaster ci sono €1.385 di prima moneta + €2.556 di taglie.

Chiudiamo col Need For Speed con 83 iscritti e la vittoria da €1.818 va a giopennix su AppoSvappa e anche qui troviamo BetterCallSax sul gradino basso del podio, davanti a Giuseppe “peppruocc” Ruocco, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi ed Alessandro “aleppp” Giannelli.