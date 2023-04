Poker Online MTT: vincono Enrico Castaldi e Gianluigi Giuliani. Serie incredibile di final table per Il-Giuglia

Poker Online MTT 21 aprile 2023. Al giovedì su Pokerstars è tempo di HIGH ROLLER anche nel periodo di SCOOP, e arrivano le vittorie eccellenti di Enrico Castaldi (in foto) e Gianluigi Giuliani ma va segnalato anche un Luigi D’Alterio che porta a casa due 3° posti e altri due tavoli finali!

Poker Online MTT 21 aprile 2023: i primi tornei del giovedì

La giornata di SCOOP su Pokerstars inizia con l’evento #71 HIGH Awakening vinto da magofuguz per una prima moneta da €4.014, dopo aver superato il regular Mauro “Romauro96” Alessi. Nell’evento Mini la spunta Dirac84 su un Field da 2.904 entries.

All’evento #72 HIGH Bloomtime torna a vincere tuffoAbomba per €3.628 di prima moneta + €3.665 di taglie. In 2° posizione si ferma MozartZo93 mentre Jighen17 completa il podio davanti ai regular Biri7501 e RenatoINT. In 7° posizione c’è anche Champagnekino. All’evento Mini Marboro92 porta a casa €2.008+€.1220 dopo aver superato un Field da 3.829 entries.

Thursday Special per bulldozer93. Enrico Castaldi porta a casa l’HIGH ROLLER

Il torneo più ricco di giornata con €94.162 di prizepool è l’evento #73 HIGH Thursday Special che viene vinto da bulldozer93 che porta a casa €6.426+€4.462 dopo aver superato gallopazzo all’head up finale. Sul gradino basso del podio riconosciamo Giulio “Enne98” Colazzo davanti a Francesco “ilmessia84” Favia. Al 10° posto AA-GIANLU-AA che ritroveremo più avanti in questo report. Anche l’evento Mini del Thursday Special è un successo con più di 50K di montepremi grazie a 2.244 entries, e il migliore è Aleaudace che incassa €3.062+€2.885 su Luca “delfo182” Delfino e Bulgaro98.

All’evento #74 Spring HIGH ROLLER partecipano 314 giocatori e il migliore è Enrico “Rastababy79” Castaldi che incassa €5.508+€7.597 dopo aver superato PICCIONE.G. e Il-Giuglia. Nell’evento Mini altri 33K in palio con 735 iscritti ed è qui che ritroviamo il già citato Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che vince ed incassa €2.293+€2.723.

Poker Online MTT 21 aprile 2023: gli ultimi tornei di giornata

L’evento #75 HIGH Spring Omaha non supera i 10K di garantito, con 214 giocatori che si sono lanciati nella variante Omaha, e il migliore è stato Ceresinhooo per €824+€1.669. In 2° posizione om1no e anche qui sul gradino basso del podio ritroviamo Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Sotto il garantito da 15K anche il Rollercoaster con 140 iscritti e il migliore è Griffa2.0 che incassa €1.514+€1.913 dopo aver battuto Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni. Immancabile Il-Giuglia che ritroviamo al 8° posto anche qui.

Chiudiamo col Need For Speed che supera di poco gli 8K di montepremi grazie a 89 iscritti e qui la vittoria va a MIC995 per €804+€1.785. Si ferma al 2° posto pertugio7. Anche qui c’è un tavolo finale di un pazzesco Il-Giuglia al 5° posto, davanti a Simone “simopascu96” Pascucci.