Poker Online MTT 24 aprile 2023. Domenica di Main Event per le SCOOP di Pokerstars. Tommasoliori vince il Main Mini ed è in corsa anche per l’evento High dove c’è Ste4L7H chipleader. Vittorie anche per ElSamsy95, $ebastiano e Luca “sturbao” Sturba. Su iPoker ciccioepablo86 chipleader al Explosive Sunday, Ciccia11 comanda al Super Sunday di People’s Poker.

Poker Online MTT 24 aprile 2023: i primi tornei della domenica

Si inizia subito forte col primo torneo SCOOP della domenica, l’evento #82 HIGH Sunday Rainbow che ha richiamato 2.493 giocatori e il migliore è stato ElSamsy95 per €6.591 di prima moneta + €6.974 di taglie. Il runner up è misterbet700 che incassa in tutto poco più di 7K. Piazzamento anche per pietroc98 al 8° posto.

All’evento Mini ci sono 5.555 entries e la vittoria va a Canelupo96 per €2.852+€1.773 su Gibozza (€2.848+€630).

Il Main Event non supera il garantito da 400K

Passiamo al torneo più atteso, l’evento #83 MAIN EVENT che ha richiamato 1.684 giocatori, e in 205 sono passati al final day, tutti già a premio. Si gioca per una prima moneta da €26.012 più le taglie, e al comando del chipcount c’è Ste4L7H con 1.3 milioni in chips e già quasi mille euro di taglie. Da segnalare anche un caldissimo BetterCallSax al 5° posto.

Si è giocato e concluso anche il torneo Mini che ha richiamato 4.285 giocatori e il migliore è stato Tommasoliori che incassa €5.600 di prima moneta + €3.865 di taglie e va per una doppietta storica, visto che questo giocatore è ancora in gioco anche al Main Event HIGH, e non è messo nemmeno male visto che riprenderà dal 15° posto del chipcount, non male per un giocatore che prima di oggi era finito solo un paio di volte nei nostri report. Tornando al Main Event Mini, da segnalare il 5° posto di Luca “delfo182” Delfino.

Poker Online MTT 24 aprile 2023: gli ultimi tornei SCOOP della domenica

Passiamo all’evento #84 HIGH The Last Dance che ha richiamato 999 giocatori e la vittoria è andata a $ebastiano per €11.019 di prima moneta dopo aver superato 3lis@b€tt@ che incassa €7.577. Sul gradino basso del podio abbiamo RockUNDO e al 4° posto c’è Alessandro “aleppp” Giannelli. Il torneo Mini è stato vinto da VVsMolly per €3.762 su Run$oG00:D. Da segnalare il 4° posto di Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Chiudiamo con l’evento #85 HIGH Sunday Hyper Revival che viene vinto da Luca “sturbao” Sturba per €3.189+€3.342 su enzotribulla e Forg3tAboutlt. Ai piedi del podio DANY_MAS90, Riccardo “CrazyRich85” Basso e anche BetterCallSax al 7° posto. Il torneo Mini viene vinto da pimpabash per €1.708+€1.197.

Gli altri tornei domenicali

Rimaniamo su Pokerstars ma usciamo dai tornei SCOOP, andando sul Rollercoaster da 128 entries e il migliore è ilvate12 per €1.032+€1.141 su MoChuisle7.

Al Need For Speed 114 iscritti che superano i 10K di prizepool. Vittoria da €960+€1.493 per Tormento94 su plogiu e Fabrizio “Asky16” Petroni.

Passiamo su iPoker col day1 dell’Explosive Sunday che ha visto 816 iscritti, ma le registrazioni tardive rimangono aperte. Il chipleader è ciccioepablo86 con 377K, davanti ai 308 players left (solo 126 andando a premio).

Su People’s Poker il Super Sunday vede Ciccia11 come chipleader di un torneo che ha richiamato 135 giocatori. In 47 passano al final day, ma solo in 23 andranno a premio.