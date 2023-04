Poker Online MTT 28 aprile 2023. Il ricco Night on Stars del giovedì viene vinto da M3ssiD10s. Vince anche il regular Shadowkizz. Doppio piazzamento per Giulio “Enne98” Colazzo e anche oggi troviamo una top-10 di Alessandro “aleppp” Giannelli nei tornei principali di Pokerstars.

Poker Online MTT 28 aprile 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars con vittoria di 1ROBERTO2017 che ha la meglio su un Field da 282 giocatori e incassa una prima moneta da €1.006+€1.029 di taglie. In 2° posizione Flavio110KK e poi abbiamo Federico “FPokerKK” Cerqua a completare il podio.

Sfiora i 29K di prizepool il Bounty Builder che viene vinto da BeastFiches per €2.012+€2.595. In 2° posizione LadyDiamond8 e al 6° posto ancora un caldissimo Alessandro “aleppp” Giannelli che in questo periodo si piazza con costanza quasi quotidiana.

M3ssiD10s vince il ricco NoS del giovedì

272 iscritti al Night on Stars del giovedì che ha un buy-in da €250 e porta il montepremi a €61.875. Vittoria per il regular M3ssiD10s che batte diegitom all’head up finale, incassando €4.905+€5.334. Da segnalare Ste4L7H al 4° posto, e dietro di lui anche Riccardo “Overbet91” Bonelli e Giulio “Enne98” Colazzo.

Bene anche il Colossal Stack che richiama 3.148 entries per un montepremi da €56.664. La vittoria da €3.447+€2.566 va a Sick_mila su Luca “steva10” Stevanato. Completa il podio MeLLowYeLL0w.

Poker Online MTT 28 aprile 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster partecipano 188 giocatori per un prizepool che sfiora i 17K. La prima moneta vale €1.385 e viene vinta dal regular Shadowkizz che porta a casa anche €2.519 di taglie, dominando un torneo che ha in Griffa2.0 il runner up, e al 3° posto ritroviamo anche qui Enne98.

Chiudiamo al Need For Speed con 92 iscritti. Vittoria per cammelloragno che incassa €812+€1.866. In 2°posizione Forg3tAboutit.