Poker Online MTT 1 maggio 2023. Su Pokerstars grande domenica per Astrogoldi che fa 2° al Sunday Slam e poi chiude come chipleader al torneo principale, il Sunday Special. Su iPoker c’è RealPokerShow chipleader del Explosive Sunday mentre su People’s Poker Faraon1881 è in testa al Super Sunday.

Poker Online MTT 1 maggio 2023: i primi tornei domenicali

La domenica su Pokerstars inizia col Sunday Starter che richiama 611 entries per €8.242 di montepremi e una prima moneta da €1.360 vinta da 82Blue82. Circa 8K in palio anche al Sunday Octagon con 449 iscritti, il migliore è Fruet per €597+€938. Col Sunday Warm Up si inizia a fare sul serio con 16K di Prize pool e la vittoria va al regular yescico per €1.224 di prima moneta + €1.060 di taglie.

Al Sunday Evening si gioca per un montepremi da €34.515 e la vittoria va a LaZanzara per €4.707 di premio. Incassa di più il runner up jesuskhane che incassa €4.863 dopo un accordo.

Al Bounty Builder la spunta Flaviano.Inb su un field da 602 giocatori, per €1.092+€1.057 di premio, dopo aver superato VaiSempreTu, runner up per circa €1.200 totali.

Sfiora i 40K di montepremi il Sunday Blowout con i suoi 4.336 iscritti, e il migliore è VALVOLINA9999 per €2.269+€1.293. In 2° posizione pipiano83 per €2.264+€308.

Astrogoldi al comando del Sunday Special dopo il runner up al Sunday Slam

Il Sunday Colossal Stack sfiora i 60K di montepremi con 3.291 iscritti. Anche qui abbiamo un deal, questa volta con 4 giocatori. Il vincitore è solireduci per €2.964+€2.878. Fanno parte dell’accordo anche gamante, KARFADJ ed UsaKeSoFort.

Si è giocato anche il day1 del Sunday Special che con 1.227 iscritti arriva a €110.430 di montepremi. Al comando del chipcount c’è Astrogoldi che stacca tutti, unico sopra ai 300K, visto che in 2° posizione c’è RONNY7049 con 275K. Tra i migliori attenzione a 94pazzini94 che riprenderà dal 7° posto assoluto sui 117 players left. Si gioca per una prima moneta da €16.553.

Astrogoldi protagonista al Sunday Slam dove chiude al 2° posto su un Field da 633 iscritti, superato solo da GENTECHESPER4 che vince il torneo ed incassa €2.062+€1.804.

Non supera il garantito da 30K il Sunday High Roller che vede la presenza di 133 giocatori che hanno pagato il buy-in più alto della domenica da €250, e il migliore è forum1994 che incassa €6.575 dopo aver battuto This is soo2019 che si accontenta di €4.943.

Poker Online MTT 1 maggio 2023: gli ultimi tornei della domenica su Pokerstars

Fermo al garantito da 10K anche il Rollercoaster che viene vinto da Azione28 che supera un Field di 110 iscritti. Ultimo ad arrendersi IMuCktheNut. Anche qui piazzamento di yescico al 8° posto.

Poco sopra i 10K invece il Sunday Supersonic che ha in sunnyboyy81 il vincitore per €1.736. In 2° posizione di ferma majimbu3 per €1.212.

80 iscritti al Need For Speed a chiudere la giornata con la vittoria €722+€889 di crix76 su REYALSONE ed HELLMATADOR7 che lascia ai piedi del podio ancora This is soo2019, seguito da Gabriele “KiungMAvE911” Re.

Poker Online MTT 1 maggio 2023: i tornei sulle altre poker room

Su iPoker si gioca come sempre l’Explosive Sunday, torneo domenicale diviso su due giornate, e con le registrazioni tardive ancora aperte, quindi i numeri rimangono provvisori con 646 iscritti e il chipleader sui 186 players left è RealPokerShow che si avvicina a 250K. A premio andranno solo i primi 99 giocatori, quindi la bolla è ancora lontana dallo scoppio.

Chiudiamo su People’s Poker con il Super Sunday che con 141 iscritti non supera il garantito da €12.500. A premio andranno 23 giocatori, ma sono ancora in 52 quelli in gioco dopo un day1 che ha visto Faraon1881 chipleader a fine giornata.