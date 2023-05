Poker Online MTT 2 maggio 2023. MISTERTOPIC batte Matteo “SpeedOne1” Liparulo al Sunday Special di Pokerstars dove arriva anche la vittoria di geppetto junior al Night on Stars del lunedì. Su iPoker l’Explosive Sunday viene vinto da dolcememole99 mentre Gabriele “KingMAvE911” Re vince il Super Sunday su People’s Poker.

MISTERTOPIC batte Matteo “SpeedOne1” Liparulo al Sunday Special

Matteo “SpeedOne1” Liparulo sfiora un altro colpaccio. Un paio di settimane fa batteva AleAsto2 al Thursday Special delle SCOOP, questa volta sfiora il successo al Sunday Special, fermandosi però al 2° posto, come runner up per €11.799, battuto da MISTERTOPIC che porta a casa la prima moneta da €16.553. Completa il podio un altro regular, dark side798. Da segnalare il 5° posto di Astrogoldi che aveva chiuso come chipleader la prima giornata.

Poker Online MTT 2 maggio 2023: gli altri tornei di Pokerstars

Il lunedì di Pokerstars si apre con l’Afternoon on Stars che richiama 415 giocatori per un montepremi da €18.6756. La vittoria da €3.189 va a crifrancolini. Sfiora i 35K di Prize pool il Bounty Builder che va a skifezzz che incassa €2.421 di prima moneta + €4.041 di taglie.

Il Night on Stars arriva a €58.050 con 645 iscritti e il migliore è geppetto junior che incassa €9.573. Per il runner up JoGYelle ci sono €6.909, completa il podio Nikibart22 per €4.987.

Il Colossal Stack supera il Prize pool del NoS, arrivando a €58.374 con 3.243 iscritti. Il migliore è lavastoultras per €8.398. In 2° posizione Tanuzzu17 per €5.662, completa il podio zezzem per €3.969.

Il Rollercoaster va a This is soo2019 che porta a casa €1.159+€2.178. Si ferma al 2° posto majiko15, completa il podio Gabriele “KingMAvE911” Re. E’ invece Giuseppe “peppruocc” Ruocco a vincere per l’ennesima volta il Need For Speed, incassando €1.859 dopo aver superato un Field da 87 entries.

Poker Online MTT 2 maggio 2023: gli altri domenicali

Passiamo su iPoker dove si è concluso l’Explosive Sunday che ha registrato 766 entries che non sono bastati a superare il garantito da 100K. Vittoria di dolcememole99 che incassa in tutto un premio da 15.548 euro tra prima moneta e taglie. Al runner up DD1234 vanno 10.246 euro totali.

Chiudiamo su People’s Poker dove si è concluso il domenicale Super Sunday vinto da un giocatore molto noto, Gabriele “KingMAvE911” Re, che incassa la prima moneta da €2.900. In 2° posizione si ferma Yes1KnewIT per 2.071 euro.