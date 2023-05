Poker Online MTT 9 maggio 2023. Vediamo come si sono conclusi tutti i principali tornei domenicali divisi su due giornate, ma anche i risultati del lunedì su Pokerstars dove è iniziata la Bounty Builder Week. Si sono conclusi anche i domenicali su iPoker e People’s Poker.

Sunday Special, aieio17 batte GioEmil71

Iniziamo il report su Pokerstars con la conclusione del Sunday Special domenicali, che con 1.091 iscritti non ha però superato il garantito da 100K. La vittoria va ad aieio17 che incassa €14.465 dopo un deal con Gioemil71 al quale vanno €11.687. Ai piedi del podio SANDOKAN.207 che incassa €7.785.

Poker Online MTT 9 maggio 2023: i tornei Bounty Builder del lunedì

Su Pokerstars sono iniziati i tornei Bounty Builder Week e la settimana viene aperta dall’evento #5 DeepStack che si avvicina ai 30K di prizepool con 1.087 iscritti. La vittoria va a Sbaballo che incassa €1.920 di prima moneta + €2.189 di taglie.

Quasi 50K in palio anche all’evento #6 Primetime Battle dove è joker1997ct a spuntarla per €2.934+€2.077 dopo aver superato jonnymex all’head up finale. Manca un pizzico di fortuna per completare l’opera a SculataCercasi che si ferma al 3° posto.

All’evento #7 High Roller non vengono superato i 50K di garantito con 194 iscritti. Tra loro molti regular che hanno pagato il Buy-in da €250, anche se la vittoria va ad un nick name meno noto, Alaambra che batte RenatoINT al testa a testa finale, incassando €4.638+€5.900. Da segnalare Lelouch Vi che aveva vinto l’High Roller del giorno prima e ha cercato la doppietta. Dietro di lui ci sono anche Fabio “sturbao” Sturba e Gabriele “KingMAvE911” Re.

Chiudiamo la rassegna Bounty Builder Week con l’evento #7 Turbo Fight dove a spuntarla su un Field da 938 giocatori è tale2492 per €1.14+€1.184.

Poker Online MTT 9 maggio 2023: Romauro96 vince il NoS

Vediamo anche i tornei standard di Pokerstars, iniziando dal Bounty Builder che non supera i 30K garantiti con 665 entries. La vittoria va ad AleMaster8 per €2.114+€2.513 su blz2412 e Karim1702 a completare il podio su Domenico “domenlan” Lando, Anche qui ritroviamo SculataCercasi al 5° posto.

Vittoria eccellente per Mauro “Romauro96” Alessi che porta a casa la prima moneta da €9.074 del Night on Stars, su un Field da 602 iscritti. L’ultimo ad arrendersi è ziotony94, ma sul podio c’è anche WhyAlw4ysM3_ che avevamo visto al 7° posto già al Bounty Builder.

142 iscritti al Rollercoaster vinto da b0ku_n0_h3ro per €1.112+€2.007 su Gabriele “KingMAvE911” Re che torna a piazzarsi anche qui.

Chiudiamo col Need For Speed con 81 iscritti. Vittoria per REYALSONE che incassa €1.614 dopo un deal con This is soo2019. Completa il podio St3ffolo.

I domenicali sulle altre poker room

Passiamo su iPoker dove si è concluso l’evento #35 iPokerRoyal da 120K garantiti, che tali sono rimasti anche dopo la registrazione tardiva. Il migliore è WrongPlace che tra prima moneta e taglie incassa in totale 20.799 euro dopo aver battuto Dubfiree al testa a testa finale.

Su People’s Poker arriva invece la vittoria di Pokerdass1977 al Super Sunday per una prima moneta da €2.858 dopo aver superato v3rs4c3. Da segnalare il piazzamento al 6° posto di IMuCkTheNut.