Poker Online MTT 10 maggio 2023. Su Pokerstars continua la Bounty Builder Week, ma è nei tornei standard che troviamo diverse vittorie eccellenti. Luigi D’Alterio (in foto) vince il Night on Stars e si piazza in altri 2 tavoli finali. Ad Alessio Astone il Colossal Stack mentre Gabriele Re fa suo il Rollercoaster.

Poker Online MTT 10 maggio 2023: continuano i tornei Bounty Builder

Iniziamo con i tornei della Bounty Builder Week su Pokerstars, e partiamo con l’evento #9 DeepStack che ha richiamato 1.432 entries, e il migliore è stato T_Thede che incassa €1.600 di prima moneta + €1.244 di taglie.

Con l‘evento #10 Primetime Battle si sale sopra i 33K di Prize pool e la vittoria da €2.317+€2.664 va a pimpabash che batte JamesB10fcp e Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Sfiora i 18K di montepremi l’evento #11 Royal Rumble che viene vinto da Yoshi388, bravo a battere un Field da 1.989 giocatori, e ad incassare €1.130+€847.

Infine l’evento #12 Turbi Fight che viene vinto da Portoslory04 su SAROPLUS e Bakeraaa.

Il-Giuglia vince il Night on Stars, ad AleAsto2 il Colossal

Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio torna a battere un colpo importante su Pokerstars, vincendo il Night on Stars del martedì che con 444 iscritti non supera il garantito da 40K. La vittoria vale comunque €2.956+€4.840. In 2° posizione si germa samntaarruzza e poi abbiamo Daniele “bybabyby” Cuomo sul gradino basso del podio.

Vittoria eccellente anche al Colossal Stack che invece arriva ai €45.036 di prizepool con 2.502 iscritti, e il migliore è Alessio “AleAsto2” Astone che incassa €2.789+€2.711. L’ultimo ad arrendersi è hopehope10.

Poker Online MTT 10 maggio 2023: gli ultimi tornei del giorno

Al Rollercoaster abbiamo 137 iscritti che non permettono di superare il garantito da €12.500, ma anche qui arriva una vittoria di un nome noto, un regular che sta andando molto bene in questo periodo, Gabriele “KingMAvE911” Re, che si lascia alle spalle RastaBaby79, e ancora Il-Giuglia che si piazza sul podio anche qui, appena davanti a RaydenArtist. Da segnalare il 6° posto di Rimini2022 che aveva già chiuso 4° al Primetime Battle del martedì sera.

Chiudiamo col Need For Speed, anche lui sotto il garantito da 7K. Vittoria per borntodie00 su Marco “RaydenArtist” Richetto che ritroviamo anche qui, come ritroviamo per l’ennesima volta Il-Giuglia al 4° posto (ancora presente in top-10 pure KingMAvE911).