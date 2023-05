Poker Online MTT 11 maggio 2023. Tanti regular vincenti nel mercoledì notte su Pokerstars dove arrivano le vittorie eccellenti di: Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio, Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani, Fabio “backdoorAK” Peluso e pietroc98.

Bounty Builder Week: i tornei del mercoledì

Iniziamo con l’evento #13 DeepStack della Bounty Builder Week su Pokerstars. Partecipano 994 giocatori e la vittoria va a filippo852 per €1.189 di prima moneta +€855 di taglie.

Il regular Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio vince l’evento #14 Primetime Battle su un Field da 697 giocatori. Per il regular ci sono €2.209+€3.491 di premio dopo aver superato tartu16 all’heads up finale. Ai piedi del podio riconosciamo ZyzzRaver; piazzamenti per altri regular come Deneb93 e St3ffolo al 6° e 7° posto.

Il torneo più ricco è l’evento #15 Royal Rumble che supera i 40K di Prize pool. La vittoria vale €2.557+€1.754 e finisce nelle tasche di fabrice8585. Il runner up è pocho89707, completa il podio CON5i.

L’ultimo torneo è l’evento#16 Turbo Fight con 768 iscritti e quasi 14K di montepremi. Vittoria per WSOPplayerAA per €935+€1.188. Incassa in tutto poco più di 1.200 euro il runner up forzaviola 1991.

Poker Online MTT 11 maggio 2023: pietroc98 vince il Night on Stars

Passiamo al Night on Stars che anche questa notte non supera il garantito, piazzato a 35K per questo mercoledì. La vittoria va al regular pietroc98 che incassa la prima moneta da €6.166, dopo aver superato un altro nick name noto, J.Mizu97, che viene superato nel testa a testa finale.

Poker Online MTT 11 maggio 2023: gli ultimi tornei di giornata

Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani vince il Rollercoaster, battendo la concorrenza di 120 entries, ultimo ad arrendersi Marco “RaydenArtist” Richetto. Da segnalare ai piedi del podio RastaBaby79 che anche ieri era stato tra i protagonisti del nostro mtt report.

Chiudiamo col Need For Speed da 73 iscritti, e anche qui è un regular a strappare la vittoria da €1.730, Fabio “backdoorAK” Peluso che batte nicKKyrg10s nel testa a testa finale. Anche qui piazzamento per RaydenArtist al 8° posto, e dietro di lui Ettore “pro-fumato87” Esposito che a sua volta aveva fatto top-10 anche al Rollercoaster.