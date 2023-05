Poker Online MTT 12 maggio 2023. Dominano i Regular, in particolare Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che segnalavamo già il giorno prima, e che nell’ultima serata su Pokerstars vince il Primetime Battle e fa 2° al Night On Stars vinto da un altro Regular caldissimo in questo momento, Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Bounty Builder Week: i tornei del giovedì

Iniziamo con i tornei Bounty Builder e con l’evento #17 Deepstack con 1.324 iscritti e il migliore è Champagnekino che incassa €1.313 di prima moneta + €1.571, dopo un deal con Onepacc e vamosteam90.

L’evento #18 Primetime Battle viene vinto da Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che già ieri aveva vinto il Rollercoaster. Per il Regular ci sono €1.555+€1.345 di premio mentre il runner up MATDOCTOR incassa in tutto circa €2.300. Completa il podio sapy000 davanti ad altri nick name noti come ziotony94 e This is soo2019.

L’evento #19 Thursday Special è il più ricco della giornata con €34.470 di prizepool e la vittoria vale €2.389+€2.293. Successo per kristio84 su marekiaro123.

Si chiude con l’evento #20 Turbio Fight che vede primeggiare albo91ultras su un Field da 929 entries, per €1.103+€834 di premio. Da segnalare il piazzamento al 6° posto per il Regular IwasRickyKaka90, subito dietro a mathjunk.

Poker Online MTT 12 maggio 2023: NoS a Liparulo, Giuliani 2° anche qui

Al Bounty Builder normale ci sono 560 iscritti per un montepremi complessivo da €25.200. La vittoria va ad ELVISn.1 che incassa €1.824+€1.993. In 2° posizione Oltrevuota.

Il torneo più atteso è il Night on Stars che con 275 iscritti a €250 di buy-in, si avvicina ai 62K di montepremi. Vittoria eccellente di un giocatore in grande forma in questo periodo, Matteo “SpeedOne1” Liparulo che incassa €4.905+€7.532. E che dire del runner up, ancora un clamoroso AA-GIANLU-AA che porta a casa altri €4.905+€1,754. Completa il podio enzotribulla per circa 3.500 euro totali.

Poker Online MTT 12 maggio 2023: gli ultimi tornei di giornata

Nonostante 2.747 entries il Colossal Stack non supera il garantito da 50K. Vittoria per Mizzy42588 che porta comunque a casa €3.100+€2.626. In 2° posizione c’è GioBrandi, davanti a FPokerKK che completa il podio.

Al Rollercoaster 180 iscritti a darsi battaglia per un prizepool da €16.200. Il migliore è Corbanchester per €1.326+€1.898. In 2° posizione si ferma Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio su edofatto che completa il podio. Al 5° posto Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio che giusto ieri vinceva il Primetime Battle.

Chiudiamo come sempre col turbo della notte, il Need For Speed che si avvicina ai 100 entries (96) e che ha in HELLMATADOR7 il migliore per €847+€1.462. Si ferma al 2° posto Simone “simopascu96” Pascucci.