Poker Online MTT 13 maggio 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei di poker online del venerdì su Pokerstars dove continuano le Bounty Builder Series, ma anche la programmazione normale e nella notte sono arrivati i colpi vincenti di joker1997ct e Giock0210. Fruet vince alle Bounty Builder

Bounty Builder, vittorie per xmodax, NONMOLLEREMOMAI, Andrea010494 e Fruet

Iniziamo dai tornei Bounty Builder con l’evento #21 DeepStack che supera di poco i 18K di prizepool con 693 iscritti, e la vittoria va a xmodax che incassa €1.318 di prima moneta + €1.177 di taglie.

All’evento #22 Primetime Battle si gioca per più di 30K di montepremi con 676 iscritti. La vittoria vale €2.142+€2.763 e va a NONMOLLEREMOMAI su Run1Nic3.

Altri 795 iscritti all’evento#23 Royal Rumble vinto da Andrea010494 per €1.539+€1.180. Si ferma in 2° posizione g4lioth, runner up per €1.538+€679.

Infine l’evento #24 Turbo Fight vinto da Fruet che incassa €902+€1.015 dopo aver battuto Marniel7 all’heads up finale.

Poker Online MTT 13 maggio 2023: i primi tornei del venerdì

Passiamo alla programmazione normale aperta dal Afternoon on Stars con 256 iscritti. Il migliore è REDFGS che incassa la prima moneta da €2.098, mentre al runner up, ilboscaiolo95, vanno €1.564.

Il Colossal Stack supera i 40K garantiti con 2.309 iscritti e il migliore è joker1997ct per €6.160. Da segnalare il 4° posto di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi. Al 8° posto lukeskywalkerz che aveva chiuso nella stessa posizione all’Afternoon on Stars.

Il Night on Stars con soli 301 iscritti si ferma a €27.090 di montepremi e la vittoria da €2.112+€3.611 va a Giock0210 che batte misterbet700 nel testa a testa finale, poi c’è Gioan9 a completare il podio.

Poker Online MTT 13 maggio 2023: gli ultimi tornei della notte

110 iscritti al Rollercoaster che sta sotto i 10K garantiti. Vittoria del regular IMuCkTheNut su un altro nome noto, Luca “sturbao” Sturba.

Chiudiamo col Need For Speed di poco sopra i 7K di montepremi. Vittoria da €746+€1.486 per 8_ACHILLE_8 su Ribo95. Da segnalare un “resident” di questo torneo, Daniele “bybabyby” Cuomo al 6° posto, davanti a MoChuisle7.