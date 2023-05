Poker Online MTT 15 maggio 2023. Si è conclusa la Bounty Builder Week con la vittoria di Popomishanti al Main Event. Su Pokerstars domenica vincente anche per: Dispo21, Giulio “Enne98” Colazzo, Nitr07, IWIN0064, Marco “Peraz77” Perra, thetrueank, Piuma26, Robybaffo, Sbaballo, Domenico “domenlan” Lando, LORPANICO e Simone “simpascu96” Pascucci. Su People’s Poker abbiamo fasano97 chipleader dopo il day1 del Super Sunday mentre su iPoker non si è giocato il domenicale, l’Esplosive.

Popomishanti vince il Main Event Bounty Builder Week

Si è conclusa la Bounty Builder Week su Pokerstars con il Main Event, ma andiamo con ordine iniziando dall’evento #29 Sunday Deepstack dove ci sono stati 1.637 iscritti e la vittoria è andata a Dispo21 per €1.821 di prima moneta + €1.761 di taglie. In 2° posizione Alcardc, davanti a Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che completa il podio.

All’evento #30 Sunday Battle è Giulio “Enne98” Colazzo a vincere su un Field da 1.365 iscritti. Per il regular ci sono €2.318+€1.667 di premio.

Veniamo ora all’evento #31 MAIN EVENT che ha visto 4.237 iscritti per un montepremi da €192.285. Il torneo si è concluso in un unica giornata, con la vittoria di Popomishanti per €11.164+€7.194. L’ultimo ad arrendersi è stato ManuStars24 che incassa €11.160+€3.317 poi abbiamo Playweedabrain a completare il podio.

All’evento #32 High Roller la spunta invece il regular Nitr07 che incassa €5.070+€6.732 dio aver battuto PR0PRIOLUI e suegno6296. Ovviamente non mancano tanti nomi noti al tavolo finale, ad iniziare da CIPROMCFLY16, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi e pertugio7, in fila dal 4° al 6° posto.

Poker Online MTT 15 maggio 2023: i primi tornei domenicali su Pokerstars

Passiamo alla programmazione normale e domenicale di PS e iniziamo dal Sunday Starter che vede 621 iscritti e la vittoria da €1.287 di IWIN0064 dopo un deal con Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi che incassa poco più di 1K. Al Sunday Octagon si gioca per poco meno di 10K di prizepool e la vittoria va al noto Marco “Peraz77” Perra per €719+€1.008. E’ però col Sunday Warmup che si inizia a fare sul serio con €16.830 di montepremi grazie a 374 iscritti. La vittoria da €1.263+€1.702 va a thetrueank su TheMajor22.

Altri 783 iscritti al Sunday Evening che porta il proprio Prize pool a €35.235 e la vittoria va a Piuma26 che incassa €4.884 dopo un deal con edofatto che incassa la stessa cifra. Sul gradino basso del podio Dirac84, davanti a IMuCkTheNut, davvero in un ottimo memento. Al 5° posto c’è Roberto “Everbrun1” Cigliano, davanti a Riccardo “CrazyRich85” Basso che ha chiuso la sua corsa al 6° posto.

Robybaffo vince €1.941+€1.174 trionfando su un Field di 3.694 entries del Sunday Blowout dove minpras si ferma al 2° posto per circa €2.300 totali di premio.

Il Sunday Colossal Stack richiama 2.673 giocatori per un montepremi da €48.114 e il migliore è Sbaballo che incassa €2.968+€2.408 dopo aver battuto isaksion all’heads up finale. Anche qui ritroviamo edofatto al 4° posto.

Poker Online MTT 15 maggio 2023: gli ultimi tornei della notte

Il Rollercoaster regala sempre spettacolo e domenica ci sono stati 151 iscritti per €13.590 di montepremi, con vittoria che è andata a Domenico “domenlan” Lando per €1.182+€2.235, dopo aver superato Andrea “Andreacigna” Pini e Matteo 92AA.

Il Sunday Supersonic è un affare di LORPANICO che batte un Field da 583 iscritti e incassa la prima moneta da €1.757 dopo aver superato TheTrainer85 all’heads up finale. Sul gradino basso del podio riconosciamo Ste4L7H.

Infine come sempre il Need For Speed che nell’edizione della domenica notte richiama 102 giocatori e il migliore anche in questo caso è un regular molto noto, Simone “simpascu96” Pascucci che incassa €900+€1.365. In 2° posizione si ferma pimpibash.

Poker Online MTT 15 maggio 2023: i domenicali sulle altre poker room

Oggi tra le altre poker room parliamo solo di People’s Poker Microgame visto che su iPoker non si è giocato il consueto domenicale, l’Explosive. Il Super Sunday invece si è giocato con 137 iscritti che non hanno permesso di superare il garantito da €12.500. Al termine della prima giornata c’è fasano97 come chipleader ma attenzione anche al regular TopDogg che è in top-10.