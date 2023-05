Poker Online MTT 17 maggio 2023. Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni vince i due tornei della notte su Pokerstars. Trionfano anche Simone “94pazzini94” Demasi al Night on Stars, Anniai91 al Colossal Stack, dori@n grey all’Afternoon on Stars e PERRYYYYYY al Bounty Builder.

Poker Online MTT 17 maggio 2023: i primi tornei del martedì

La giornata su Pokerstars inizia con un Afternoon on Stars che richiama 351 giocatori. La vittoria va a dori@n grey che incassa €1.207 di prima moneta + €1.591 di taglie.

Non supera invece il garantito da 25K il Bounty Builder con 523 entries. La vittoria va a PERRYYYYYY per €1.922+€1.910. Si ferma al 2° posto il regular Ettore “pro-fumato87” Esposito.

Poker Online MTT 17 maggio 2023: 94pazzini94 vince il Night on Stars

Simone “94pazzini94” Demasi vince il Night on Stars battendo la concorrenza di 457 iscritti. Per il vincitore c’è una prima moneta da €3.004 a cui aggiunge €3.472 di taglie. Il runner up è Pigro74 poi completa il podio Riccardo “CrazyRich85” Basso, davanti a This is soo2019. Top 10 anche per Donato “whitediabolic” De Bonis e Luca “losqualo63” Giovannone.

Con 2.632 iscritti e un prizepool di €47.376, il Colossal Stack è il torneo più ricco di giornata su Pokerstars, e la vittoria va ad Anniai91 che incassa €2.924+€2.142.

Doppietta di Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni

Gli ultimi tornei della notte di Pokerstars hanno un unico padrone, Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni, che inizia vincendo il Rollercoaster con un Field da 147 entries e €13.230 di montepremi. Per TESTADIDONNA ci sono €1.151+€2.036 di premio; si ferma al 2° posto marlboro8877 e poi anche qui abbiamo Anniai91.

Chiudiamo col Need For Speed che con 71 iscritti non supera il garantito da 7K. Anche il turbo della notte finisce nelle tasche di TESTADIDONNA che incassa €829+€946. Il runner up è This is soo2019.