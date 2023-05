Poker Online MTT 18 maggio 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei online del mercoledì su Pokerstars con INTROVERT_013 che vince il Night on Stars mentre DonLevisio ed iGone25 si dividono il Colossal Stack. Successi anche per: M1ndHunt3r5, LAFAL10, jmelmot e MircoNovantotto. Doppio 3° posto di Champagnekino nei Need For Speed.

Poker Online MTT 18 maggio 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars con 308 iscritti per €13.860 di montepremi. Vittoria per M1ndHunt3r5 che incassa €2.127 dopo un deal con AK CALL88 che incassa €2.194. Completa il podio lukeskywalkerz.

Il Bounty Builder supera di poco il garantito da 25K con 570 iscritti e il migliore è il regular LAFAL10 che incassa €1.857+€2.308. Da segnalare al 4° posto Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Night on Stars a INTROVERT_013. DonLevisio ed iGone25 si dividono il Colossal Stack

Al Night On Stars abbiamo 364 entries a darsi battaglia per un montepremi complessivo da €32.760. La vittoria va a INTROVERT_013 che incassa la prima moneta da €5.707 dopo aver superato i regular T-Palleggio e gerryilprinc. Anche qui ritroviamo M1ndHunt3r5, vincitore nel torneo pomeridiano, in top-10 pure al NoS.

2.334 entries al Colossal Stack per €42.012 di prizepool. Il migliore è DonLevisio che incassa €5.225, la stessa cifra che va ad iGone25 dopo un accordo tra i due. Completa il podio Nardin468 sul regular Gigggi55.

Poker Online MTT 18 maggio 2023: i turbo della notte

Passiamo al Rollercoaster con 126 iscritti e il migliore qui è jmelmot per €1.016+€2.053. Il runner up è baruf24, da segnalare il piazzamento di DANY_MAS90 ai piedi del podio in 4° posizione.

Solo 51 iscritti al Need For Speed del mercoledì che non supera il garantito da 6K. Qui la vittoria va a MircoNovantotto per €2.139 su marghe1956mi. Completa il podio Champagnekino che chiude al 3° posto anche al nuovo Mini Need che richiama 190 giocatori, e il migliore è mahlzeitinLA su istheway.