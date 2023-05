Poker Online MTT 22 maggio 2023. Su Pokerstars sono iniziate le MicroMIllions Series subito con la vittoria eccellente di Domenico “scellone9477” Gala mentre pietroc98 vince il Sunday High Roller. Da segnalare anche la doppietta di Rimini2022. Nei domenicali i chipleader sono: IlRibellee (Sunday Special), mirienes22 (Explosive) e Fghytn (Super Sunday).

Al via le MicroMillions su Pokerstars, vince subito Domenico “scellone9477” Gala

Vediamo come sono iniziate le MicroMillions su Pokerstars, partendo ovviamente dall’evento #1 HIGH ROLLER che porta subito un nome eccellente come vincitore, Domenico “scellone9477” Gala che incassa €4.445 di prima moneta + €4.287 di taglie. Nelle ultime giornate scellone9477 si era messo in mostra più volte nei nostri report, come Gaza Sparta9, che ritroviamo anche qui in 5° posizione.

Lasciando perdere i tornei con prizepool più bassi, saltiamo all’evento #5 Daily Main che metteva in palio €52.660 di montepremi grazie a 2.925 iscritti. Il migliore è schiag7 che incassa €1.78’+€1.846 dopo un mega deal a 6.

L’ultimo torneo MicroMillions degno di nota è l’evento #8 Bounty Cataclysm che viene vinto da IOEMARY per €995+€806. Al torneo hanno partecipato in 1.832 per più di 16K di prizepool. Da segnalare il piazzamento di Federico “IFOLDACES4U” Piroddi al 6° posto e in 8° posizione riconosciamo anche AKILLERJJ.

Poker Online MTT 22 maggio 2023: i primi tornei domenicali

Nella programmazione base di Pokerstars, la domenica si apre col Sunday Starter, ma si inizia a fare sul serio col Sunday Warm Up che raggiunge i 18K di prizepool grazie a 400 entries precisi, e il migliore è oldstyle1912 per €1.315+€1.138. Si ferma in 2° posizione il regular gerryilprinc.

Il Sunday Bounty Builder va invece a NoGamblingAdd che ha la meglio su un Field di 588 giocatori per €1.080+€1.749.

Il Sunday Slam sfiora i 30K di montepremi e la vittoria va ad un nickname che abbiamo imparato a conoscere, Rimini2022, che incassa €2.144+€2.664 mentre per il runner up Killua910 ci sono in tutto poco più di 2.500 euro. Da segnalare pietroc98 ai piedi del podio in 4° posizione, lorz1995 al 5° posto, a pochi giorni dalla vittoria al NoS, e anche Gaspare “Gasparotto10” Sposato che ritroviamo piazzato in una top-10.

Sunday Special, comanda IlRibellee, a pietroc98 l’High Roller

Come sempre il Sunday Special è diviso su due giornate. Al torneo più ricco della domenica di Pokerstars hanno partecipato in 1.153, e 110 di loro hanno passato il taglio verso il final day del lunedì, tutti ampiamente a premio (215 ITM) e si gioca per una prima moneta piena (senza taglie) di €15.544. Al comando del chipcount troviamo IlRibellee che3 con 468K stacca veramente tutti visto che in 2° posizione sberlocchio è lontano con 292K. In top-20 riconosciamo Enne98, Gasparotto10 che torna a fare capolino, mathjunk che ai domenicali è sempre da tenere in considerazione, IMuCkTheNut e anche Vop444.

Si avvicina ai 40K di Prize pool il Sunday High Roller dove ritroviamo il nome di pietroc98 che porta a casa il torneo e la prima moneta da €7.973 dopo aver battuto un Field di 176 giocatori.

Poker Online MTT 22 maggio 2023: gli ultimi tornei della notte

I 134 iscritti permettono al Rollercoaster di superare di poco i 12K di montepremi, con vittoria di PhiLLoPaL per €1.081+€948. In 2° posizione ANTIREGS87 che si mette alle spalle una serie di regular: LAFAL10, Jackson “DJackMpkr” Genovesi, ed ancora mathjunk.

Rimini2022 completa la doppietta domenicale vincendo anche il Need For Speed per €829+€1.673, dopo aver battuto un Field di 94 iscritti, con Gioemil77 ultimo ad arrendersi, poi abbiamo TopDopgg2.0 a completare il podio, dopo aver incassato già un final table poco prima al High Roller.

Poker Online MTT 22 maggio 2023: i domenicali sulle altre poker room

Su iPoker si torna a giocare l’Explosive Sunday PKO che ha visto 756 iscritti (ma la late registration rimane aperta). Dalla prima giornata sono passati 211 giocatori e almeno 126 andranno a premio. Si gioca per una prima moneta attualmente da €8.705 + taglie, ma che andrà a salire con le registrazioni dei ritardatari. Al termine del day1 il chipleader è mirienes22.

Chiudiamo col Super Sunday di People’s Poker Microgame, altro domenicale diviso su due giornate. Al via si sono presentati in 153 e al termine del day1 abbiamo 56 players left, con una bolla ancora lontana da scoppiare (26 ITM). In palio cè una prima moneta da €3.174 e al comando del chipcount troviamo Fghytn che stacca di poco Joilkk.