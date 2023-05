Poker Online MTT 23 maggio 2023. Lunedì pieno di vittorie eccellenti su Pokerstars. Intanto il Sunday Special è andato a Vop444 ma è da segnalare anche la vittoria di Gaspare “Gasparotto10” Sposato al torneo più ricco delle MicroMillions. Successi anche per i regular Nitr07, Mara_CasH22, simopascu96 e RaydenArtist. Su iPoker vince Qu3enB3e, su People’s Poker trionfo per tik_tok.

Vop444 vince il Sunday Special. Gasparotto10 porta a casa il Daily Main delle MicroMillions

Si è concluso il domenicale di Pokerstars programmato su due giorni, il Sunday Special che ha visto la partecipazione di 1.153 giocatori per €103.700 di montepremi. Il migliore è stato Vop444 che incassa la prima moneta da €15.554 dopo aver superato armaluzzu nel testa a testa finale (per il runner up ci sono più di 11K di premio. Sul gradino basso del podio riconosciamo anche Alessandro “alesiena17” Siena. Vicino alla top-10 Gasparotto10 che chiude al 12° posto.

Gaspare “Gasparotto10” Sposato potrà comunque rifarsi al torneo più ricco delle MicroMillions, l’evento #13 Daily Main al quale hanno partecipato 2.791 giocatori. Per il regular vincitore ci sono €2.981 di prima moneta + €1.934 di taglie.

Ma facciamo un veloce passo indietro alle MicroMillions, con gli altri tornei più interessanti, come l’evento #10 The Glorious che aveva aperto la giornata con 3.389 entries e la vittoria di R3s1nSword_b.

Infine c’è da segnalare l’evento #16 Bounty Cataclysm vinto da marlboro8877 che ha la meglio su un Field da 1.925 iscritti e incassa €1.045+€1.146.

Programmazione standard del lunedì di Pokerstars, si inizia con la vittoria di Nitr07. NoS a Mara_CasH22

Dopo la vittoria di TuSiCheAless ad un Afternoon on Stars che non supera il garantito da 10K con 215 iscritti, si passa al Bounty Builder che invece supera i 35K di prizepool con 778 iscritti, e il migliore è il regular Nitr07 che batte un altro nome noto, Alessandro “deneb93” Pichierri in un tavolo finale molto interessante con anche OCCHIUFORT in 4° posizione e Federico “IFOLDACES4U” Piroddi subito dietro.

Passiamo al Night on Stars che viene vinto da Alessandro “Mara_CasH22” Marano che ha la meglio su un Field di 613 giocatori che hanno prodotto un montepremi da €55.170. Per il vincitore c’è un premio di €9.098 mentre al runner up, Matteo “sgrillex” Sarais vanno €6.566. Ai piedi del podio RockUNDO che nella stessa giornata ha vinto anche un evento minore delle MicroMillions, e dietro di lui riconosciamo anche l’immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Poker Online MTT 23 maggio 2023: gli ultimi tornei della giornata

Vince un regular anche al Rollercoaster, e si tratta di Simone “simopascu96” Pascucci che incassa €1.232+€2.168 dopo aver superato tuffoAbomba all’head up finale.

Infine il Need For Speed e pure qui è un nome noto a vincere, Marco “RaydenArtist” Richetto che incassa la prima moneta da €1.859 dopo aver superato Domenico “scellone9477” Gala che giusto il giorno prima vinceva un ricco torneo MicroMillions, confermandosi in ottima forma in questo momento, come simopascu96 che ritroviamo anche qui sul gradino basso del podio.

Poker Online MTT 23 maggio 2023: i domenicali iPoker e Peoples’s

Su iPoker l’ExplosivePKO si è concluso con la vittoria di Qu3enB3e su un Field che al termine della registrazione tardiva ha chiuso a 840 iscritti, che non sono bastati per superare il garantito da 90K di questo evento. Al campione va un premio complessivo di 13.579 euro tra prima moneta e taglie, mentre per il runner up Squib92 ci sono 8.957 euro.

Su People’s Poker MicroGame la spunta tik_tok che vince il Super Sunday incassando una prima moneta da 3.147 euro, mentre al runner up contentino89 vanno 2.247 euro. A completare il podio troviamo marioprota00 per 1.616 euro. Ai piedi del podio troviamo Fioranig, davanti a Fghtyn che si ferma al 5° posto, dopo che aveva chiuso da chipleader il day1.