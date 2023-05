Poker Online MTT 24 maggio 2023. Su Pokerstars continuano le MicroMillions e martedì sono valerex, URTwawe ed adi7402 a vincere i tornei più ricchi di questa kermesse di mtt a basso buy-in. Nella programmazione normale spicca la vittoria di ANDR3A007 al Night on Stars. Vince ancora Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio (in foto).

MicroMillions: valerex, URTwawe ed adi7402 firmano i tornei più ricchi del martedì

Vediamo i tornei più ricchi della giornata di MicroMillions su Pokerstars, partendo dall’evento #17 The Glorious che ha richiamato 3.179 iscritti per un montepremi da €14.305. La vittoria è andata a valerex per €839 di prima moneta + €728 di taglie.

Il torneo più importante è come sempre il Daily Main, Evento #20, con 2.349 entries e il migliore è URTwawe che incassa €2.540+€2.286 dopo aver superato sandro1669 che incassa in tutto circa 3K di premi. Completa il podio The-savio03 e segnaliamo il piazzamento al 7° posto per OCCHIUFORT.

Infine l’evento #23 Bounty Cataclysm che viene vinto da adi7402 che ha la meglio su un Field di 1.643 giocatori. Per il vincitore ci sono €902+€755 di premio. Anche qui spunta The-savio03 in 5° posizione.

Poker Online MTT 24 maggio 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo con l’Afternoon on Stars che anche questo martedì non supera il garantito da €12.500 con 255 iscritti, e il migliore è un nome noto, Giuseppe “gscordo” Scordo, che incassa €1.075+€1.421.

Sfiora i 25K di prizepool il Bounty Builder con 546 iscritti. Il migliore qui è cuper56 che incassa €1.779+€2.404. Da segnalare il 6° posto di Fabio “backdoorAK” Peluso.

Poker Online MTT 24 maggio 2023: Night on Stars per ANDR3A007

Al Night on Stars ci sono 474 iscritti che giocano per un montepremi complessivo di €42.660. La vittoria vale €3.116+€3.527 e finisce nelle tasche di ANDR3A007 che ha la meglio si Lelanto10 nel testa a testa finale. Piazzamento al 6° posto per RockDUNDO, e dietro di lui ritroviamo Suckkkkk che aveva già chiuso al 4° posto nel torneo pomeridiano di Stars.

Sotto il garantito da €12.500 anche il Rollercoaster con 119 iscritti, ma lo spettacolo non manca mai, con tanti nomi noti al tavolo finale, ad iniziare dal vincitore, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che incassa €1.281+€1.906.

Chiudiamo col Need For Speed che sfiora i 7K con 77 iscritti e la vittoria da €755+€1.369 va a topjordan che batte RockDUNDO che ritroviamo anche qui, come ritroviamo backdoorAK al 8° posto.