Poker Online MTT 26 maggio 2023. Su Pokerstars continuano le MicroMillions e al giovedì si gioca l’High Roller vinto da new_veno mentre il Daily Main finisce nelle tasche di leo.murataj. Nella programmazione standard arrivano i bei colpi di Raffaele “raffa_N5” Francese al Night on Stars e di Mario “coinflip21” Carrascon (in foto by IPO) al Bounty Builder. Successi anche per: VaiSempreTu, Montal92 e Genny1998186.

MicroMillions: High Roller per new_veno

Oggi per quanto riguarda le MicroMillions di Pokerstars iniziamo dall’evento #34 HIGH ROLLER con 971 iscritti per quassi 44K di montepremi complessivo. La vittoria va a new_veno per €2.905 di prima moneta + €2.917 di taglie. In 2° posto Rantolo’91 seguito da un altro regular, SMERALDA06. Piazzamento anche per Zlatan “Bulgaro98” Penev in 7° posizione.

Sfiora i 40K di prizepool anche l’evento #35 Daily Main con 2.209 entries e il migliore è leo.murataj che incassa €2.412+€2.581. Per il runner up Piera1987 ci sono in tutto circa 2.700 euro. Il regalar M3ssiD10s si ferma al 5° posto.

Poker Online MTT 26 maggio 2023: i primi tornei di giornata

All’Afternoon On Stars abbiamo 247 iscritti ma anche oggi non viene superato il garantito da 12K. La vittoria da €1.024+€1.519 va a VaiSempreTu. Da segnalare Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi sul gradino basso del podio.

Sopra i 25K invece il Bounty Builder con vittoria eccellente di Mario “coinflip21” Carrascon che incassa €1.815+€2.348 dopo aver superato 96Fischietto all’heads up finale.

Poker Online MTT 26 maggio 2023: Raffaele Francese vince il NoS

Vediamo al Night on Stars del giovedì che aumenta il buy-in a €250 come di consueto, ma 259 iscritti non permettono anche in questo caso di superare il garantito da 60K. Anche qui abbiamo un volto noto a portare a casa il torneo, e si tratta di Raffaele “raffa_N5” Francese che incassa così €4.906+€5.537 dopo aver superato WrongMate.

Si ferma ai 15K di garantito anche il Rollercoaster con 156 iscritti e ancora una vittoria di un regular, Montal92, che incassa €1.332+€2.120. Da segnalare scellone9477 in 4° posizione, A.Cenciarini al 6° posto e WhyAlw4ysM3_ dietro di lui.

Infine il Need For Speed con Genny1998186 che batte un Field di 70 iscritti e incassa poco più di 2.000 complessivi. Al 2° posto tartu16, davanti a MoChuisle7. Ai piedi del podio Simone “simpascu96” Pascucci. Anche il turbo della notte non supera il garantito da 7K, in un giovedì in cui sono andati bene solo i tornei MicroMillions per Pokerstars.