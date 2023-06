Poker Online MTT: IwasRickyKaka90 batte MoChuisle7 al Night on Stars. Continuano le MicroMillions

Poker Online MTT 1 giugno 2023. Mercoledì sotto tono nei tornei standard di Pokerstars che non coprono il garantito, nemmeno il Night On Stars vinto da IwasRickyKaka90 su MoChuisle7. Molto overlay fa felici i giocatori che hanno giocato tornei di valore. Intanto continuano anche le MicroMillions.

MicroMillions: pinocost vince il Daily Main

Continuano le MicroMillions di Pokerstars e tra i tornei di mercoledì tra i più interessanti c’era l’evento #77 The Big che con 2.482 entries è arrivato ad un montepremi di €22.338. La vittoria da €1.333 di prima moneta + €888 di taglie va a Simos93.

Il colpo più grosso lo mette a segno pinocost che incassa €2.094+€1.681 con la vittoria dell’evento #77 Daily Main a cui hanno partecipato 1.896 giocatori. Il runner up è AstralProfes che incassa in tutto poco più di 2.500 euro.

Poker Online MTT 1 giugno 2023: i primi tornei del mercoledì

211 iscritti all’Afternoon on Stars che non supera i 10k di garantiti. La vittoria va a Mr.TimeWarp che incassa €1.615, la stessa cifra che porta a casa xerin95 dopo un deal tra i due. Completa il podio giuseppe83rg, davanti al regular Gigggi55.

Sotto il garantito da 25K anche il Bounty Builder con 493 entries, e il migliore è Blacker-92 per €2.020+€2.028. In 2° posizione c’è Bisturino1 e sul gradino basso del podio riconosciamo pinkporcel.

Sotto i 30K invece il Night on Stars con 308 iscritti e il migliore è IwasRickyKaka90 che incassa la prima moneta da €5.361 dopo aver superato un altro regular, MoChuisle7, all’heads up finale.

Poker Online MTT 1 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

10K garantiti in palio anche al Rollercoaster con 102 iscritti. La vittoria da €1.019+€990 va TRACHETEeBOOM su LaZanzara97 che prova a dare fastidio fino alla fine, ma si arrende in heads up. Piazzamento al 6° posto per Giulio “Enne98” Colazzo.

Il Need For Speed con 64 iscritti è l’unico a superare il garantito da 5K, arrivando a €5.760, ma sono comunque numeri inferiori alle medie degli uliti mesi. Vittoria per I1venio per €1.701 su ann554 e poi abbiamo Beerman98 a completare il podio davanti ai regular BerreCallSax e Riccardo “CrazyRich85” Basso.