Poker Online MTT 5 giugno 2023, simon89113 chipleader al Main Event delle MicroMillions mentre al termine del day1 il chipleader del Sunday Special è 5Cpt.Farrel. Su iPoker comanda PSYCOBET, su People’s Poker lollolollo66 cerca la vittoria al Super Sunday.

Ultima domenica di MicroMillions, simon89113 comanda il Main Event

Tanti tornei MicroMillions nell’ultima domenica di questa kermesse che ha nel MAIN EVENT il torneo più ricco ed atteso della giornata, che infatti ha richiamato 7.601 giocatori per un montepremi complessivo di €171.022. Al final day passano in 736, tutti già a premio (1.367 ITM) e il chipleader è simon89113. Tra i primi riconosciamo Giulio “Enne98” Colazzo ai margini della top-10.

Tra i tornei più importanti nella giornata di domenica c’era anche l’evento #75 SUPER HIGH ROLLER con 1.314 iscritti e un Prize pool da €88.695. La vittoria è andata a LucaBs15 che incassa €5.631 di prima moneta + €5.427 di taglie. In 2° posizione Simos93, giocatore ormai specialista di chiusure col botto in questo genere di eventi (lo aveva già fatto alle Winter Series).

Infine l’evento #107 The Big che non supera il garantito da 30K con 3.318 iscritti. Il migliore è Valterfregnan55 che incassa €1.767+€1.166. Si ferma al 2° posto Salpi90, poi c’è luckyiuli a completare il podio.

Poker Online MTT 5 giugno 2023: i primi tornei domenicali su Pokerstars

Il Sunday Warm Up supera di poco i 15K garantiti con 337 iscritti e la vittoria va a Giadex87 per €1.159+€1.737 dopo aver battuto Corbanchester all’head up finale e a completare il podio riconosciamo un altro regular, PR0PRI0LUI.

ElSamsy95 porta a casa il Sunday Bounty Builder, battendo la concorrenza di 483 giocatori e incassando €889+€1.059 dopo aver superato edofatto nel testa a testa finale.

Il Sunday Slam non supera i 25K di garantito con 506 iscritti. La vittoria vale €2.058+€1.874 e finire nelle tasche di Sera247994 dopo aver superato Alaambra che nelle ultime settimane si è messo spesso in mostra. Da segnalare anche qui Corbanchester in 4° posizione.

Sunday Special: 5Cpt.Farrel chipleader. Rimini2022 vince il Sunday High Roller

L’effetto MicroMillions non fa bene al Sunday Special che non supera il garantito da 100K, una rarità per il domenicale principe di Pokestars che ha comunque richiamato 910 giocatori. Al termine del day1 abbiamo 84 players left, tutti ampiamente a premio (167 ITM) e con 5Cpt.Farrel5 come chipleader. Attenzione a William “LICANTROPOn1” Olivieri in agguato al 4° posto, e dietro di lui Riccardo “CrazyRich85” Basso. Si gioca per una prima moneta da €15.656.

Si è concluso il Sunday High Roller, anche lui sotto al garantito da 30K con 123 iscritti. La vittoria da €6.575 va a Rimini2022 che batte Cayorden e pertugio7.

Poker Online MTT 5 giugno 2023: gli ultimi tornei di giornata

Dopo aver chiuso come runner up al Bounty Builder, edofatto si rifà vincente il Rollercoaster su 90 iscritti e per €902+€1.255 di premio dopo aver superato un altro regular, Gaza Sparta9. Da segnalare anche i piazzamenti di IFOLDACES4U ed aleorsi98 al 4° e 5° posto, ma anche raffa_N5 e KiroiSenko al 7° ed 8° posto di un torneo che richiama sempre molti nick name noti.

Chiudiamo come sempre col turbo della notte, il Need For Speed da 78 giocatori e la vittoria va a morghana87 su Fabiosky23 e ancora su CrazyRich85. Piazzamento anche qui per LAFAL10 che avevamo già notato anche al tavolo finale del Sunday High Roller, con un altro 5° posto.

Gli altri domenicali su iPoker e People’s Poker

Su iPoker l’ExplosivePKO conta solo 527 iscritti. Anche se la registrazione tardiva rimane aperta, con 70K garantiti ci dovrebbe essere un bel overlay sul domenicale principale del circuito di Sisal e Snai. Al termine della prima giornata abbiamo 163 players left con PSYCOBET chipleader e con quasi €300 già in tasca dalle taglie.

Il Super Sunday di People’s Poker arriva a €13.320 di montepremi grazie a 138 iscritti. Al termine del day1 passano in 46 con lo scoppio della bolla ancora lontana (23 ITM). Si gioca per una prima moneta da €2.857 e al momento al comando del chipcount troviamo lollolollo66. In top-10 riconosciamo Zibibboshock98.