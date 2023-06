Poker Online MTT 6 giugno 2023. I risultati dei domenicali con le vittorie di Tep.2013 al Main Event MicroMillions e di 5Cpt.Farrel5 al Sunday Special di Pokerstars mentre su iPoker e People’s Poker vincono Z1OS4M198 e Vincy2022.

Tep.2013 vince il Main Event MicroMillions. 5Cpt.Farrel5 si conferma al Sunday Special

Le MicroMillions vanno in archivio dopo la conclusione del MAIN Event che ha richiamato 7.601 giocatori per un montepremi da €171.022. La vittoria vale €9.842 di prima moneta + €4.237 di taglie e va a Tep.2013 che batte betullame11. Da segnalare anche l’ottimo piazzamento di Stefano “St3ffolo” Valori al 7° posto.

Si doveva completare anche il Sunday Special dove si conferma 5Cpt.Farrel5 che aveva chiuso chipleader la prima giornata, e che porta a casa la prima moneta da €15.656 dopo aver superato TopDogg2.0 all’head up finale.

Poker Online MTT 6 giugno 2023: Lapocchiero vince il Night on Stars

Poco sopra gli 11K di prizepool l’Afternoon on Stars con 245 iscritti e il migliore è VVsMolly che incassa €2.016, lasciando €1.503 al runner up logan1ght.

Si avvicina ai 35K il Bounty Builder vinto da Giuseppe “gscordo” Scordo che si era già messo in mostra col 7° posto al Sunday Special, e che questa volta vince incassando €2.421+€2.936 mentre in 2° posizione c’è Andrea “Andreacigna” Pini.

705 iscritti al Night on Stars, in lotta per un montepremi complessivo di €63.450, con prima moneta da €10.240 che viene vinta da Lapocchiero su MatJoke a cui vanno €7.328. Da segnalare il 5° posto di Marco “Peraz77” Perra, davanti a Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Poker Online MTT 6 giugno 2023: gli ultimi tornei del lunedì

Chiudiamo il lunedì su Pokerstars con gli ultimi tornei, ad iniziare dal ricco Colossal Stack che raggiunge i €60.336 di montepremi con 3.352 iscritti. Il migliore è ACCORGI-GINO che incassa €8.679. Il runner up è il regular mahlzeitinLA per poco meno di 6K.

Giulio “Enne98” Colazzo si conferma in grande forma in queste ultime settimane, e porta a casa il Rollercoaster per €1.548+€2.808, dopo aver superato un Field di 210 iscritti. In 2° posizione si ferma lastroo88.

Infine il Need For Speed vinto da shardanaaa96 per €2.051 su IwasRickyKaka90 che si accontenta di €1.508. Completa il podio muffuletto per €1.109.

Gli altri domenicali su iPoker e People’s Poker

Passiamo su iPoker con l’ExplosivePKO che ha chiuso con 630 iscritti che non hanno permesso di superare i 70K garantiti. In palio c’è comunque una prima moneta da €6.458 vinto da Z1OS4M198 che porta a casa anche €4.142 di taglie dopo aver superato Dammiletuefish all’heads up finale. Per il runner up ci sono in tutto 7.173 euro.

Il Super Sunday di People’s Poker si conclude con la vittoria di Vincy2022 che incassa 2.857 euro mentre per il runner up toystory92 ci sono 2.040 euro di premio. Solo 5° lollolollo66 che aveva chiuso chipleader la prima giornata. Anche qui segnaliamo TopDogg che aveva già chiuso 2° anche al domenicale di Pokerstars.