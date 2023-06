Poker Online MTT 7 giugno 2023. I risultati dei principali tornei su Pokerstars del martedì. Il Night on Stars viene vinto da Marniel7 che batte TopDogg2.0 che incassa un altro 2° posto (completa il podio Matteo “sgrillex” Sarais). Vittorie anche per: AleSpawnZeD, cassy180, pokernugoro, Panareaaa e pinkporcel.

Poker Online MTT 7 giugno 2023: i primi tornei del martedì

Il martedì su Pokerstars parte bene con 315 iscritti all’Afternoon on Stars che arriva a €14.175 di montepremi. La vittoria va ad AleSpawnZeD che incassa €1.105 di prima moneta + €867 di taglie.

Al Bounty Builder ci sono 531 iscritti per un prize pool da €23.895. La vittoria qui va a cassy180 che porta a casa €1.735+€2.419. Si ferma al 2° posto Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio che incassa in tutto poco più di 2.000 euro.

Night on Stars per Marniel7, ancora runner up TopDogg2.0

Al Night on Stars abbiamo 457 iscritti per 41.130 di prizepool. La vittoria da €3.004+€3.743 va a Marniel7 che batte TopDogg2.0, regular che continua a piazzarsi, molto spesso proprio come runner up al 2° posto un pò su tutte le room (ultimamente al domenicale di People’s Poker). Completa il podio Matteo “sgrillex” Sarais.

Il Colossal Stack con 3.044 entries arriva ad un montepremi di €54.792 e il migliore è pokernugoro per €3.344+€1.750. Il runner up è jam1989173 al quale vanno poco meno di 4.500 euro totali.

Poker Online MTT 7 giugno 2023: gli ultimi tornei del giorno

Al Rollercoaster abbiamo 127 iscritti e la vittoria da €1.024+€1.508 va a Panareaaa su Ste4L7H. Piazzamento al 5° posto anche per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Il Need For Speed va a pinkporcel che incassa €686+€1.098 dopo aver battuto la concorrenza di 70 entries. L’ultimo ad arrendersi è alex91997 e poi c’è EMAD_0518 a completare il podio. Un pinkporcel che prova la doppietta anche al Mini Need For Speed dove chiude 5° su 275 iscritti (vittoria per gracemary&roby).