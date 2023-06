Poker Online MTT 8 giugno 2023. Vediamo i risultati del mercoledì su Pokerstars, una giornata aperta dalla vittoria di Simon_gi dopo un deal con eltucu1199 nel pomeriggio. Si continua con le vittorie di: Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani (in foto), Ycoleman, Giuseppe “gscordo” Scordo e jalbertjj99.

Poker Online MTT 8 giugno 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars, il torneo principale del pomeriggio che apre la giornata di garantiti su Pokerstars, e con 249 iscritti il garantito da 10K viene superato arrivando a €11.205 di Prize pool. La vittoria va a Simon_gi che incassa €1.781, la stessa cifra che va ad eltucu1199 dopo un deal da cui viene escluso LicioGelliP2 che si ferma sul gradino basso del podio.

Bounty Builder a Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che ha la meglio su un Field di 588 entries e incassa €1.900 di prima moneta + €2.403 di taglie. Da segnalare il 5° posto di Antonio “frakkalaga” Fragale e anche Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi in 10° posizione.

Ycoleman vince il Nos, bene anche Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro e Giada “CatSniper84” Fang

Al Night on Stars abbiamo 402 iscritti e una prima moneta da €6.247 che viene vinta da Ycoleman su kenya632 a cui vanno €4.663. A completare il podio c’è Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro davanti a Giada “CatSniper84” Fang. Anche qui troviamo Gaza Sparta9 in top-10 al 7° posto.

Quasi 44K di montepremi con 2.444 entries al Colossal Stack che è il torneo più ricco della giornata e viene vinto da nan_gapisc che incassa €6.466 su gianni5312 che si fa bastare €4.444 di premio.

Poker Online MTT 8 giugno 2023: gli ultimi tornei di giornata

Al Rollercoaster abbiamo 142 iscritti per €12.780 di montepremi e la vittoria va a Giuseppe “gscordo” Scordo che negli ultimi giorni è molto attivo e si piazza spesso. Questa volta vince la prima moneta da €1.112+€1.551 di taglie. In 2° posizione masirinotti poi completa il podio Marco “RaydenArtist” Richetto.

72 iscritti al Need For Speed per €6.480 di montepremi e questa volta la vittoria da €1.914 va a jalbertjj99 che batte Beerman98 all’head up finale, poi c’è HELLMATADOR7 a completare il podio. Piazzamento per Davide “davidecalva” Calvaresi al 5° posto.