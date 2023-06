Poker Online MTT: vittorie per VengoDentro e Magnaccia95, è la giornata dei gentleman. IwasRickyKaka90 in grande forma

Poker Online MTT 9 giugno 2023. Giovedì vincente per Magnaccia95 che ha portato a casa il Night on Stars da €250 di buy-in del giovedì. Vittorie e tavoli finali anche per IwasRickyKaka90 e This is soo2019. Lukianflow porta a casa il Colossal Stack.

Poker Online MTT 9 giugno 2023: i primi tornei del giovedì

All’Afternoon on Stars partecipano in 252 che formano un montepremi da €11.340. La vittoria da €901 di prima moneta + €1.732 di taglie va a VengoDentro che batte Marcohu1987. Sul gradino basso del podio riconosciamo IwasRickyKaka90 che nelle ultime settimane sta martellando su Pokerstars.

Super i 25K di prizepool il Bounty Builder vinto da venturino89 che incassa €1.844+€2.017. In 2° posizione si ferma Donato “whitediabolic” De Bonis. Da segnalare anche i piazzamenti dei regular ziotony94, Andreacigna ed Overbet91, in fila dal 6° al 8° posto.

Magnaccia95 vince il Night on Stars, a Lukianflow il Colossal

Il Night on Stars del giovedì sale a €250 di buy-in, pagato da 266 giocatori per un montepremi che sfiora i 60 mila euro. Il migliore è Magnaccia95 che porta a casa €4.757+€7.085. In 2° posizione c”è marcobollo, poi Cayorden a completare il podio. Anche qui ritroviamo IwasRickyKaka90 al 6° posto.

Il Colossal Stack sfiora i 50K di prizepool con 2.728 entries, e la vittoria da €3.030+€2.499 va a Lukianflow che all’head up finale batte monsterpro90.

Poker Online MTT 9 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 201 iscritti e la vittoria va al regular This is soo2019 per €1.481+€2.376 mentre in 2° posizione c’è J10italian. A completare il podio Mario “coinflip21” Carrascon.

Chiudiamo col Need For Speed da 77 iscritti e la vittoria da €755+€809 va a Ender1981AA che batte LAFAL10 nel testa a testa finale. Anche qui c’è Cayorden sul gradino basso del podio, dopo aver chiuso 3° anche al NoS. Pure qui ritroviamo This is soo2019 in 6° posizione.