Poker Online MTT: birillo13861 chipleader al Sunday Special. Doppietta per Fruet

Poker Online MTT 12 giugno 2023. La domenica su Pokerstars mette in evidenza birillo13861 come chipleader del Sunday Special, il torneo più importante e ricco. Nei tornei secondari arriva la doppietta di Fruet. Vittorie anche per Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi, L0veThisGame, CalvinCandie87, MircoNovantotto, Fisherman31095, jackflau98, LICANTROPOn1 e panfr0.

Poker Online MTT 12 giugno 2023: i primi tornei domenicali su PS

Apriamo col Sunday Warm Up con 387 iscritti e un montepremi da €17.415. La vittoria va L0veThisGame che incassa €1.307 di prima moneta + €1.949 di taglie.

Il Sunday Evening viene vinto da Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi che batte la concorrenza di 692 entries e incassa la prima moneta da €4.385, la stessa che va a D4MM1L3CH1P5 che incassa la stessa cifra dopo un deal alla pari. Completa il podio Maravilla011 davanti a KiroiSenko.

CalvinCandie87 vince invece il Sunday Bounty Builder che ha richiamato 571 giocatori per €15.417 di montepremi. Per il vincitore c’è una prima moneta da €1.049 + €1.275 di taglie. In 2° posizione YLL4, davanti al regular Andreacigna. In 5° posizione riconosciamo anche Matteo “sgrillex” Sarais.

Poker Online MTT 12 giugno 2023: Blowout per Fruet. MircoNovantotto vince il Colossal

Continuiamo col Sunday Blowout che ha richiamato la bellezza di 3.535 giocatori per €31.815 di prizepool. Il migliore è Fruet che incassa €1.857+€1.235.

Colpo vincente anche per MircoNovantotto che porta a casa il Sunday Colossal Stack per €3.174+€2.780 di premio. Il runner up è TriplaCoppia e poi c’è rojostonee a completare il podio.

Sunday Special, comanda birillo13861. Fisherman31095 vince l’High Roller

Passiamo al torneo più importante della domenica su Pokerstars, il ∫che ha visto 1.011 iscritti. Al termine del day1 abbiamo 103 players left con birillo13861 chipleader. Nelle posizioni di vertice attenzione ad Alessio “AleAsto2” Astone, bene anche Jackson “DJackMprk” Genovesi che riprenderà la sua corsa dal 11° posto. In 15° posizione c’è un caldissimo TopDogg2.0. Si gioca per una prima moneta da €15.523.

Al Sunday High Roller abbiamo 134 iscritti per poco più di 30K di montepremi. La vittoria va a Fisherman31095 che incassa €6.046 dopo und dal con AdsGT al quale vanno €5.530 per il 2° posto. Completa il podio AppoSvappa per €3.735.

Poker Online MTT 12 giugno 2023: gli ultimi tornei della domenica

Passiamo al Sunday Slam con 575 iscritti. La vittoria da €1.926+€1.760 va a jackflau98 che batte mathjunk all’head up finale. Completa il podio vilma72 davanti a RastaBaby79. Anche qui tavolo finale per sgrillex.

Supera i 10K di montepremi il Rollercoaster con 118 iscritti e anche qui vince Fruet che completa una bella doppietta domenicale, incassando altri €1.000+€1.442. Anche qui ritroviamo RastaBaby79 al 2° posto e DJackMpkr in 3° posizione.

William “LICANTROPOn1” Olivieri porta a casa il Sunday Supersonic battendo un Field da 503 iscritti. Per il nostro amico Licantropo c’è una prima moneta da €1.523. Gli ultimi ad arrendersi sono BlueDreamSuT e il regular discepolo78.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed vinto da panfr0 per €768+€1.839. In 2° posizione gerryilprinc che precede Simone “simopascu96” Pascucci.