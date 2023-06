Poker Online MTT: Chester1912 vince il NoS, a Jackson Genovesi il Rollercoaster. Il-Giuglia sfiora il braccialetto WSOP Online

Poker Online MTT 14 giugno 2023. Nel martedì di Pokerstars il colpo più ricco al NoS lo mette a segno Chester1912 (con peppruocc al 3° posto). Vittoria anche per Jackson “DJackMpkr” Genovesi (in foto repertorio di PIW) al Rollercoaster. Intanto sul .com si stanno giocando le WSOP Online, e Luigi “Il-Giuglia” D’alterio si mette in mostra anche li, con un 12° posto all’evento da $400 che gli vale un premio da 9K, anche se il braccialetto va a Gary “SaquonNYG26” Belyalovsky.

Poker Online MTT 14 giugno 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars che con 268 iscritti arriva a €12.060 di montepremi complessivo. La vittoria va a Mr.Sappa92 che incassa la prima moneta da €956 alla quale aggiunge €1.430 di taglie, dopo aver sperato Dyron47, runner up per un totale di circa 1.300 euro.

Il Bounty Builder richiama 540 giocatori per €24.300 di Prize pool e la vittoria da €1.759+€1.776 va ad Astrogoldi. Ai piedi del podio riconosciamo ..CECCHINO30 che non riesce a fare centro del tutto questa volta.

Night on Stars per Chester1912, Ruocco chiude 3°

Passiamo al Night on Stars con 478 entries in lotta per un prizepool da €43.020 e il migliore è Chester1912 che incassa €3.142+€3.810 mentre al 2° posto troviamo viking799 che incassa in tutto poco più di 3.600 euro. Completa il podio Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Il Colossal Stack arriva a superare i 53K di montepremi con 2.969 iscritti, e il migliore risulta essere 4_eLPoChO_4 che incassa €3.260+€1.789 mentre supera i 4K il runner up Dourgroud.

Poker Online MTT 14 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

124 iscritti al Rollercoaster per €11.160 di montepremi e vittoria eccellente per Jackson “DJackMpkr” Genovesi che incassa €1.000+€1.672 dopo aver superato un altro regular, Andreacigna. Al 3° posto abbiamo milan2297 poi ritroviamo altri due nomi noti, Davide “davidecalva” Calvaresi e Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Chiudiamo come al solito col Need For Speed che richiama 72 entries nel turbo della notte che questa volta viene vinto da Sfifinki che incassa in tutto poco più di 2.000 euro di premio. 10° posto per giopennix che si era già piazzato al 6° posto del Rollercoaster.

WSOP Online: Il-Giuglia detta legge anche qui

Facciamo un escursione all’estero visto che in periodo di World Series of Poker a Las Vegas, l’organizzazione ha programmato anche diversi eventi online, che mettono in palio il braccialetto, e in uno di questo ha sfiorato il colpaccio uno dei migliori torneisti che possiamo vantare in Italia in questi anni, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio, che chiude al 12° posto all’evento $400 No-Limit Hold’em 8-Max, incassando un premio da $9.000.

A premio anche un altro azzurro, Michael Uguccioni, che continua a confermarsi come un altro torneista di punta del Belpaese con un 113° posto che gli vale il 2° ITM dopo il 287esimo posto al 6 handed da 2.625 dollari. Tornando al torneo, per la cronaca il braccialetto in versione online l’ha vinto Gary “SaquonNYG26” Belyalovsky, che in carriera vantava già un anello del WSOP Circuit. Per lui c’è anche un premio $121.854, arrivato dopo aver superato Joseph “Kolebear” Hebert nel testa a testa finale. A completare il podio un nome di peso come Michael “miguelfiesta” Lech.

Tra i tanti big in gioco anche negli eventi online, segnaliamo i piazzamenti a premio di Ethan “rampunts” Yau ($2.118), Shaun “fortnite” Deeb ($1.853) e Daniel “DNegs” Negreanu ($1.412). Escono di scena senza aver raccolto nulla altri nomi noti del poker mondiale: Jamie “JamieGold” Gold, Phil “Lumestackin” Hellmuth, Justin “Jsaliba2” Saliba e Joseph “blueberry” Cheong.

$400 No-Limit Hold’em 8-Max Final Table Results

1 Gary “SaquonNYG26” Belyalovsky United States $121,854

2 Joseph “Kolebear” Hebert United States $88,942

3 Michael “miguelfiesta” Lech United States $65,383

4 Tyler “bummer” Karmel United States $48,442

5 Safiya “Player2021” Umerova United States $35,824

6 Brad “MrMonkeyBear” Owen United States $26,736

7 Pete “PeteChen” Chen Taiwan $20,030

8 Derek “ifeedurfam” Bowers United States $15,177

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione