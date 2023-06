Poker Online MTT 16 giugno 2023. Il giovedì è il giorno infrasettimanale per eccellenza nel poker online, e su Pokerstars il NoS diventa da €250 di buy-in e viene vinto da Chateaux87. Successi anche per: oldstyle1912, OCCHIUFORT, REYALSONE, silverpoker1990 e LAFAL10.

Poker Online MTT 16 giugno 2023: i primi tornei del giovedì

248 iscritti permettono al Afternoon on Stars di raggiungere gli €11.160 di montepremi e la vittoria da €887 di prima moneta + €1.217 di taglie, va a oldstyle1912 che supera Toberian95 nel testa a testa finale.

Col Bounty Builder si sale a €25.515 di Prize pool e il migliore è il regular OCCHIUFORT che porta a casa €1.847+€1.797. Si ferma in 2° posizione rafenergy poi c’è qsxw a completare il podio. Tavolo finale per Matteo “sgrillex” Sarais e Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Chateaux87 vince il Night on Stars del giovedì, a REYALSONE il Colossal

251 giocatori hanno pagato il buy-in da €250 del Night on Stars del giovedì, producendo un montepremi di €56.475, il più ricco di giornata. Vittoria per Chateaux87 che incassa €4.489+€4.985. Si ferma in 2° posizione MircoNovantotto, poi abbiamo Eugenio “Eugol93” Sanchioni in 3° posizione.

Dopo i problemi tecnici del mercoledì, questa volta si gioca anche il Colossal Stack che arriva a €53.776 di prizepool con 2.987 entries. Il migliore è REYALSONE che incassa €3.281+€2.141. Il runner up è ALBERTO9001 poi c’è bulldozer93 a completare il podio.

Poker Online MTT 16 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 181 iscritti a darsi battaglia per un montepremi di €16.290 e una prima moneta da €1.334 alla quale silverpoker1990, il vincitore, aggiunge altri €1.500 di taglie. Dopo aver vinto il Need For Speed il giorno prima, Lelouch Vi ci riprova a questo torneo, ma si ferma al 6° posto.

E chiudiamo proprio col Need For Speed vinto dal regulae LAFAL10 che ha la meglio su un Field da 80 giocatori che hanno partecipato all’ultimo turbo della notte. In 2° posizione c’è xxx6614 poi ritroviamo Jackson “DJackMpkr” Genovesi sul gradino basso del podio, davanti a Simone “simopascu96” Pascucci. LAFAL10 ha poi provato a servire il bis al Mini Need For Speed dove ha chiuso al 6° posto, col torneo che è stato vinto da R550P330 su *F13RoM4N.