Poker Online MTT 19 giugno 2023. Su Pokerstars inizia la Spotlight Week e TankeFlat comanda i Players left del Sunday Special (marcobollo chipleader al High Roller). Vediamo anche i day1 dei tornei domenicali su iPoker e People’s Poker.

Poker Online MTT 19 giugno 2023: i primi tornei domenicali

Iniziamo come sempre il report domenicale su Pokerstars dal Sunday Warm Up che con 305 iscritti non supera i 15K garantiti. Vittoria per Satoshy66 che incassa €1.269 di prima moneta + €1.185 di taglie. Il runner up è Matteo “SpeedOne1” Liparulo e in 4° posizione riconosciamo anche Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Sotto al garantito da 30K anche il Sunday Blowout, nonostante 3.181 entries, e il migliore è jhonny_bravo48 per €1.596+€1.294 dopo un deal con SJobs75 e raffa65ct.

Il Sunday Colossal Stack raggiunge €47.772 di montepremi grazie a 2.654 entries, e il migliore è giuse97701 che incassa €2.947+€2.039.

Poker Online MTT 19 giugno 2023: iniziata la Spotlight Week

Al via la Spotlight Week con l’evento #1 Sunday Evening vinto da Th3Secr3t che incassa €2.966+€2.442 dopo aver superato Suckkkkk. Da segnalare il piazzamento al 7° posto di gerryilprinc, in un torneo che ha visto 987 iscritti per un monteprtemi da €44.415.

Il torneo più importante è l’evento #2 Sunday Special che ha richiamato 1.188 e solo in 41 sono passati al final day con TankeFlat al comando con 3.6 milioni in chips e già €782 in taglie. Si gioca per una prima moneta da €6.863 più i KO.

Si deve ancora concludere anche l’evento #3 High Roller con 153 iscritti. Solo in 6 si ritroveranno lunedì sera per il gran finale con primamoneta da €1.267 più le taglie, e al comando c’è marcobollo che ha già incassato €2.675 dai ko. Attenzione a Marco “RaydenArtist” Richetto ancora in corsa, come IwasRickyKaka90 che ci sta prendendo gusto con gli HR.

Infine l’evento #4 Sunday Slam, anche lui sotto al garantito da 25K con 515 iscritti. Il primo vero weekend di caldo si fa sentire anche su Pokerstars, con meno iscritti rispetto al solito. Qui la vittoria da €1.170+€5.572 va a fede663.

Poker Online MTT 19 giugno 2023: gli ultimi tornei su Pokerstars

Vicino ai 10K di prizepool il Sunday Rollercoaster con 104 iscritti. Vittoria per Gioemil71 che batte Rantolo’91 al heads up finale, poi arriva Andreacigna a completare il podio davanti ad altri due regular: CrazyRich85 e Gasparotto10. Anche qui il chipleader del HR, marcobollo, piazzato in 9° posizione.

Vicino ai 10K di montepremi anche il Sunday Supersonic che viene vinto da This is soo2019 che incassa €1.536 dopo aver battuto il nostro amico William “LICANTROPOn1” Olivieri.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed della domenica che richiama 81 giocatori e la vittoria va ad aprestige16 su Daniele “bybabyby” Cuomo, regular del turbo della notte su Pokerstars dove si piazza con grande costanza. Anche qui LICANTROPOn1 arriva ad un ottimo 5° posto.

Gli altri mtt domenicali su iPoker e People’s

Vediamo velocemente anche i day1 dei domenicali di iPoker e People’s Poker, programmati su due giorni e che si concluderanno lunedì notte. Al Sunday Explosive PKO abbiamo 525 iscritti (ma le registrazioni tardive rimangono aperte) e al termine della prima giornata abbiamo 147 Players left con chipleader Asso19899 davanti a Wolfhunter91.

145 iscritti al Super Sunday che arriva a €13.050 di montepremi. Al termine del day1 abbiamo 48 Players left, ma non ancora a premio (23 ITM con prima moneta da 2.983 euro). Il chipleader è INVICTUSPEOPLE ma attenzione a Gabriele “KingMAvE911” Re che riprenderà dalla 9° posizione nel chipcount.