Poker Online MTT 20 giugno 2023. Si sono conclusi i domenicali su Pokerstars, iPoker e People’s Poker con le vittorie di Donlucifer824, KoGYelle, ROBBYJUVE161 ed ssandro “_Genoa96” Cavallero. Mr.Squid92 vince il Night on Stars del lunedì.

Sunday Special a Donlucifer824, High Roller per KoGYelle

Il Sunday Special della Spotlight Week si conclude con la vittoria di Donlucifer824 che tra prima moneta e taglie ha incassato un totale di 15.561 euro. Si ferma al 2° posto Luigetto03 mentre KING1010766 completa il podio davanti a T_Thede. Chiude al 5° posto il chipleader del day1, TankerFlat davanti ad un nickname che riconosciamo, youwatchmewin1.

Si è concluso anche l’High Roller vinto da KoGYelle su marcobollo. I primi ad uscire sono proprio i nomi più importanti, Marco “RaydenArtist” Richetto e IwasRickyKaka90.

Poker Online MTT 20 giugno 2023: tornei Spotlight Week

Passiamo all’evento #5 Deepstack della Spotlight Week vinto da il violinista14 che incassa €1.488 e quasi altrettanto in taglie. Piazzamento al tavolo finale per LAFAL10.

All’evento #6 la spunta BattiSugar98 su nun Field da 1.439 entries. Per lui una prima moneta da €3.770. In 4° posizione riconosciamo Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

L’evento #7 supera i 45K di Prize pool ed è il più ricco di giornata per la Spotlight Week, con vittoria di JustOnTim3 che porta a casa €3.165+€2.112.

Poker Online MTT 20 giugno 2023: gli altri tornei standard su Pokerstars

Passiamo alla programmazione normale di Pokerstars col Bounty Builder che non supera il garantito da 30K con 640 iscritti, e il migliore è 18sally che batte Matteo “SpeedOne1” Liparulo. Anche qui un 5° posto per peppruocc.

Passiamo al Night on Stars che con €50.760 è il torneo più ricco del martedì in assoluto, e viene vinto da Mr.Squid92 che incassa €6.163 dopo un deal con matedaemon1 e CapoDeiCani.

2.600 entries non bastano al Colossal Stack per superare i 50K di garantito. Vittoria per Pigro74 che incassa la prima moneta da €7.308 su va87 e su Davide “dfavidecalva” Calvaresi che completa il podio.

M@d0ff vince il Rollercoaster per €1.149+€2.239 incassati dopo aver avuto la meglio su un Field da 153 entries.

Infine il Need For Speed che chiude come sempre la notte con tanti regular in gioco, tra cui Simone “simopascu96” Pascucci che vince la prima moneta da €1.708 dopo aver battuto LAFAL10 che ritroviamo anche qui, come ritroviamo M@d0ff in 5° posizione.

Poker Online MTT 20 giugno 2023: i finali su iPoker e People’s Poker

Su iPoker il Sunday Explosive PKO chiude con 589 ingressi e la vittoria va a ROBBYJUVE161 che tra prima moneta e taglie fa un bel bottino di 11.284 euro totali mentre il runner up S3T4RC0S12 deve accontentarsi di 6.073 euro.

Su People’s Poker invece la spunta Alessandro “_Genoa96” Cavallero al Super Sunday. Per il vincitore c’è un premio da 2.983 euro. Si ferma al 2° posto vincente731 mentre a completare il podio riconosciamo Gabriele “KingMAvE911” Re.