Poker Online MTT 22 giugno 2023. I risultati dei tornei del mercoledì su Pokerstars dove continua la Spotlight Week e l’evento più importante lo vince Giulio “Enne98” Colazzo che batte Simone “94pazzini94” Demasi. Scatenato Vop444 che porta a casa il Night on Stars e si piazza in altri 2 tavoli finali.

Tornei Spotlight Week, vittoria per Giulio “Enne98” Colazzo

Partiamo con i tornei Spotlight Week in programma su Pokerstars questa settimana. All’evento #13 Nostalgia partecipano 1.229 giocatori che si sono dati battaglia per un Prize pool da €11.061. La vittoria va a jollyconme per €1.441 dopo un deal con MrHouse.86 ed Emanuelegal.

L’evento #14 non supera i 15K garantiti con 774 entries, e qui il migliore è S3T4RC0S per €2.227. Anche qui c’è un deal con Zarate_2306 mentre a completare il podio c’è il regular KiroiSenko.

Sotto il garantito da 25K anche l’evento #15, il più ricco con €50 di buy-in, vinto dal regular Giulio “Enne98” Colazzo che batte un altro nome noto, Simone “94pazzini94” Demasi. A completare il podio riconosciamo anche capa1991 davanti a Luca “delfo182” Delfino.

Infine l’evento #16 che raggiunge gli €11.079 di montepremi complessivo e la vittoria da €1.652 va a R3s1nSword_b su SonnyINT. Da segnalare il piazzamento di Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga al 5° posto e di Simone “simopascu96” Pascucci in 7° posizione.

Poker Online MTT 22 giugno 2023: Vop444 vince il Night on Stars

Il Bounty Builder supera di pochissimo il garantito con 456 iscritti per €20.520 di montepremi. La vittoria va ad ElSamsy95 che incassa €1.499 di prima moneta + €1.320 di taglie. Si ferma al 2° posto pietroc98 e al tavolo finale ci sono anche Biri07501 al 5° posto e Gaspare “Gasparotto10” Sposato dietro di lui.

Il regular Vop444 sbaraglia la concorrenza di 347 giocatori e vince la prima moneta da €5.502 al Night on Stars, battendo marcoAA939 all’head up finale. Bella prova di Daniele “bybabyby” Cuomo al 5° posto, davanti a Mario “MAGIpoker87” Magistro e a Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio.

Al Colossal Stack si gioca per €37.530 di montepremi grazie a 2.085 entries, e il migliore è eltucu1199 che porta a casa €5.600 dopo aver superato LadyJustice11 all’head up finale. Per il runner up ci sono €3.827 di premio.

Poker Online MTT 22 giugno 2023: gli ultimi tornei di giornata

Al Rollercoaster partecipano in 118 giocatori per un prizepool di €10.620. La vittoria da €1.000+€1.584 va a Javierfile su Giancarlo “frezzag” Frezza. Ancora un piazzamento per Biri07501 e ritroviamo pure WhyAlw4ysM3_ in 8° posizione e Vop444 al 10° posto.

Solo 48 iscritti al turbo della notte, il Need For Speed, che non supera nemmeno i 5K garantiti. La vittoria va a masirinotti che incassa €1.441, la stessa cifra che va ad enzotribulla dopo il deal. Anche qui c’è Vop444 al 4° posto, a completare un tris di tavoli finali. Al Mini Need For Speed masirinotti sfiora la doppietta con un 4° posto, in un torneo vinto da zanne20 che ha avuto la meglio su 187 iscritti.