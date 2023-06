Poker Online MTT 23 giugno 2023. Il ricco Night on Stars del giovedì viene vinto da Manuel “PokerManzo92” Ferrari che batte Luca “steva10” Stevanato. Vittoria eccellente anche alla Spotlight Week, in una serata dedicata all’Omaha dove a spuntarla nel torneo più importante è Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga su Guido “POGGIAIOLO” Pieraccini.

Poker Online MTT 23 giugno 2023: Tornei Spotlight Week del giovedì

Iniziamo la rassegna dei tornei online su Pokerstars con gli eventi Omaha del giovedì di Spotlight Week. All’evento #17 hanno partecipato in 476 giocatori che non hanno superato il garantito da 5K. Qui la vittoria è andata a mago1975.

Altrio 475 entries all’evento #18 che sale a €8.550 di montepremi e qui la vittoria va a zednara che batte kumas55. Da segnalare il 6° posto di T_Thede che in questo periodo si sta piazzando con costanza.

L’evento #19 da €50 di buy-in, NL Omaha, è il più ricco ed interessante con 252 giocatori a darsi battaglia per un prizepool da €11.340. La vittoria va a Nicolò “WhyAlw4ysM3_” Serlenga che già ieri si era piazzato. Il vincitore batte un altro regular al heads up finale, Guido “POGGIAIOLO” Pieraccini. In 5° posizione riconosciamo anche This is soo2019.

Un This is soo2019 che ritroviamo anche nell’evento #20 che vince imponendosi su un Field da 513 iscritti, con TommyDurrr ultimo ad arrendersi.

PokerManzo92 batte steva10 al Night on Stars

Passiamo alla programmazione standard con il Bounty Builder che richiama 538 giocatori per un Prize pool da €24.210 e una prima moneta da €1.753 che finisce nelle tasche di Salpi90, assieme a €2.621 di taglie. Sul gradino basso del podio riconosciamo Mr.Squid82 ma c’è anche Giada “CatSniper84” Fang in 8° posizione.

Passiamo al Night on Stars che al giovedì aumenta il buy-in a €250 e sono 244 i giocatori che si sono buttati nella mischia, per un montepremi complessivo di €54.900. Il migliore è Manuel “PokerManzo92” Ferrari che incassa €4.406+€5.304 dopo aver battuto un altro nome noto all’heads up finale, Luca “steva10” Stevanato.

Bel colpo anche per BaskoHD che porta a casa il Colossal Stack battendo la concorrenza di 2.471 entries per un Prize pool da €44.478. La prima moneta vale €2.759 a cui il vincitore aggiunge €2.281 di taglie.

Poker Online MTT 23 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster 178 iscritti permettono di superare i 16K di montepremi con una prima moneta da €1.337 che finisce nelle tasche di samantaarruzza che incassa altri €2.315 in taglie dopo aver battuto Annial91 ed edofatto. Piazzamento al 6° posto per aleppp, davanti a 94pazzini94, protagonista anche nella giornata di ieri.

Sotto il garantito da 6K invece il Need For Speed con 65 iscritti e la vittoria è di baturino che incassa in tutto poco più di 1.500 euro dopo aver battuto una serie di regular come vice_airlines, dugao81, IMuCkTheNut e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.