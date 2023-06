Poker Online MTT: doppietta di Alessandro “ale779” Giordano che nega il doppio successo a Riccardo “CrazyRich85” Basso

Poker Online MTT 26 giugno 2023. Uno ha vinto il Warm Up, ale779, l’altro ha vinto il Sunday Evening, Riccardo Basso. I due si sono poi ritrovati nel testa a testa finale del Sunday High Roller Spotlight Week, e a trionfare per la doppietta è stato Alessandro “ale779” Giordano (in foto).

Poker Online MTT 26 giugno 2023: i primi tornei della domenica su Pokerstars

Iniziamo come sempre dal Sunday Warm Up di Pokerstars con 289 giocatori per €13.005 di montepremi. Vittoria per Alessandro “ale779” Giordano che incassa la prima moneta da €1.014+€1.179 di taglie. Si ferma al 2° posto enzotribulla, molto attivo e con tanti piazzamenti nelle ultime giornate, ma riconosciamo anche B3tter_RuN al 3° posto e Davide “davidecalva” Calvaresi ai piedi del podio, per un inizio domenicale davvero col botto.

Con il Sunday Evening Spotlight Week si inizia a fare sul serio visto che partecipano in 986 per €44.370 di Prize pool e il migliore è il regular Riccardo “CrazyRich85” Basso per €2.963+€2.931 dopo aver superato altri due nickname noti, Fabiosky23 e aleorsi98.

Il Sunday Blowout va a lidermaximo che incassa €1.342+€1.405 dopo un deal con ULTRAS.ACAB1 e bertafor72.

Poker Online MTT 26 giugno 2023: alfisim al comando del Sunday Special

Passiamo al Sunday Special Spotlight Week con 1.173 iscritti, e solo in 42 passano al final day. Montepremi da €131.962, si gioca per una prima moneta da €8.508 più le taglie, e al momento al comando del chipcount troviamo alfisim davanti al regular edofatto. Ai piani alti c’è anche Gasparotto10.

Il Colossal Stack richiama 2.622 entries per €47.196 di montepremi e la vittoria da €2.912+€1.605 finisce nelle tasche di Benasio7 che batte Mario “MAGIpoker87” Magistro e IwasRickyKaka90.

Al Super High Roller Spotlight Week CrazyRich85 sfiora una grande doppietta, chiudendo al 2° posto, battuto solo da ale779 al quale vanno €3.536+€2.878 di premio, e per uno strano scherzo del destino è proprio lui a completare la doppietta, togliendola a Riccardo Basso, visto che aveva aperto la domenica col successo al Warm Up. Da segnalare anche il 5° posto di POGGIAIOLO e domenlan in 9° posizione.

Poker Online MTT 26 giugno 2023: gli ultimi tornei su Pokerstars

Al Sunday Slam Spotlight Week la spunta Gigggi55 su un Field di 765 giocatori, assicurandosi un premio da €2.467+€3.101 mentre al 2° posto c’è MatJoke. Completa il podio Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Il Rollercoaster si avvicina ai 10K di prizepool con 108 entries e il migliore anche in questo caso è un regular, si tratta di dugao81 che incassa €916+€1.650. Anche qui troviamo TESTADIDONNA al 5° posto.

Chiudiamo come sempre al Need For Speed da 81 giocatori e vittoria di diapostropo su Vop444. Anche qui ritroviamo IwaeRickyKaka90 al 4° posto.

I domenicali sulle altre poker room

Passiamo su iPoker dove si è giocato il day1 del Explosive Sunday PKO da 60K garantiti, con 504 iscritti (ma le registrazioni tardive rimangono aperte). Al momento ci sono 134 Players left che ritroveremo al finale day di lunedì sera, in lotta per una prima moneta da 5.884 euro.

Su People’s Poker invece il Super Sunday vede 120 iscritti e al termine della prima giornata abbiamo 47 Players left. La bolla non è ancora scoppiata visto che ci saranno 23 ITM, con una prima moneta da 2.857 euro. Il chipleader è savierothehitmaker.