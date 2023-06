Poker Online MTT 27 giugno 2023. Un ricco lunedì di tornei online visto che si sono conclusi i domenicali. Su Pokerstars mindo90 vince il Sunday Special, su iPoker la spunta AppenaLicenziato all’Explosive, mentre su People’s Poker trionfa bollettaro al Super Sunday. Successi anche per Domenico Lando, Matteo Liparulo e LORDPOKER698 nei tornei del lunedì.

Sunday Special Spotlight Week, la spunta mindo90

Si è concluso il Sunday Special che ha completato la Spotlight Week su Pokerstars con un torneo da 1.173 iscritti per €131.962 di montepremi, e una prima moneta da €8.508 finita nelle tasche del vincitore mindo90, assieme a €6.033 di taglie. Il runner up è danim75 al qualche vanno in tutto quasi 11K di premio, poi abbiamo Brotherood a completare il podio. Top 10 per i regular Raffaele “raffa_N5” Francese e Gasparotto10.

Poker Online MTT 27 giugno 2023: i finali dei domenicali su iPoker e People’s

Vediamo anche come si sono conclusi gli altri domenicali in Italia, iniziando da iPoker con l’Explosive Sunday PKO che si ferma a 571 iscritti che non bastano a superare il garantito da 60K. Vittoria per AppenaLicenziato che tra prima moneta e taglie si porta a casa un premio niente male di 11.430 euro totali, dopo aver superato vcipriano, runner up che incassa solo i 5.315 euro del 2° posto e nemmeno una taglia.

Su People’s Poker si fa largo bollettaro che vince il Super Sunday e la prima moneta da €2.857 mentre per il runner up QueSbattiiiii c’è un premio da 2.040 euro.

Poker Online MTT 27 giugno 2023: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

Torniamo su PS che apre come sempre la giornata con l’Afternoon on Stars che con 186 iscritti non supera i 10K garantiti. Vittoria per casantotto per €1.886 di premio.

Con il Bounty Builder si sale a quasi 30K di prizepool con 650 iscritti, e il migliore è Domenico “domenlan” Lando che porta a casa €2.394+€2.060. Da segnalare il 7° posto di Marra507 che aveva già fatto 8° nel torneo del pomeriggio.

LORDPOKER698 vince il NoS; kingferro98 porta a casa il Colossal Stack

Passiamo ai tornei più ricchi col MONDAY JACKPOT che è arrivato a €51.849 di Prize pool grazie a 5.761 iscritti e il migliore è stato LaZanzara97 che porta a casa €3.000+€1.561. Per il runner up, Yello8413, ci sono €2.997+€948.

Al Night on Stars abbiamo 520 iscritti per €46.800 di montepremi e la vittoria va a LORDPOKER698 che incassa la prima moneta da €7.862 dopo aver superato Lazinesss95. A completare il podio ritroviamo Gasparotto10. Top-10 per Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro e Jackson “DJackMpkr” Genovesi.

Il Colossal Stack non supera il garantito con 2.221 iscritti, ma i 40K in palio lo rendono comunque uno dei tornei più ricchi della giornata, e viene vinto da kingferro98 che incassa €5.958 dopo aver battuto Aleksvish87.

Poker Online MTT 27 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Rollercoaster che con 161 entries si avvicina ai 15K di montepremi. Vittoria eccellente di Matteo “SpeedOne1” Liparulo che incassa €1.209+€1.947 dopo aver battuto gino21313 all’heads up finale.

79 giocatori in corsa anche al Need For Speed che chiude la giornata, e la vittoria va a vice_airlines che incassa la prima moneta da €1.730 mentre per il runner up Delmoooo ci sono €1.292 di premio. Ai piedi del podio riconosciamo Andreacigna, e dietro di lui sapy000. Al Mini Need For Speed la spunta invece un altro regular, LAFAL10, e al 5° posto ritroviamo anche qui SpeedOne1.