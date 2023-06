Poker Online MTT 28 giugno 2023. I colpi più importanti del martedì su Pokerstars vengono messi a segno da Gino.33.88 al Night on Stars e da genge86 al Colossal Stack. Successi anche per: domca575, AleFraxSempre, DevilMezavil ed Immortale287.

Poker Online MTT 28 giugno 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars che con 234 entries raggiunge i €10.530 di montepremi con una prima moneta da €845 vinta da domca575 che incassa altri €1.341 in taglie.

Altri 470 iscritti al Bounty Builder che arriva a €21.150 di Prize pool con vittoria di AleFraxSempre a cui vanno €1.545+€1.805. Si ferma al secondo posto delbu2020, con Galwaycliffs che completa il podio incassando poco più di 1.000 euro complessivi.

Night on Stars per Gino.33.88, a genge86 il Colossal Stack

Passiamo al torneo più importante della giornata su Pokerstars, il Night on Stars che però con 417 iscritti non supera i 40K garantiti. In palio c’è comunque una prima moneta da €3.135 che finisce nelle tasche di Gino.33.88 che incassa altre €4.180 in taglie dopo aver battuto citoplasmino all’heads up finale, poi riconosciamo Alessandro “aleppp” Giannelli sul gradino basso del podio. Ennesimo piazzamento anche per IwasRickyKaka90 in 5° posizione.

Il Colossal Stack supera il prizepool del NoS con €43.146 in palio grazie a 2.397 iscrizioni. La vittoria da €2.676+€2.413 va a genge86 che supera PhilRix nel testa a testa finale. Anche qui sul gradino basso del podio riconosciamo un nome noto, quello di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Poker Online MTT 28 giugno 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster partecipano in 127 giocatori per €11.430 di montepremi e a spuntarla come vincitore è DevilMezavil per €1.024+€1.318. In 2° posizione c’è Lelouch Vi e poi gladiatore1998, davanti a Galwaycliffs che aveva già fatto 3° al Bounty Builder. Anche qui ritroviamo alepp in 9° posizione, davanti a sturbao.

Chiudiamo col Need For Speed che però richiama solo 61 entries che non bastano a superare il garantito da 6K. Qui il migliore è Immortale287 che incassa in tutto poco più di 1.600 euro dopo aver superato una serie di regular, ad iniziare da This is soo2019, seguito da Rastababy79, MoChuisle7 e Luca “losqualo63” Giovannone.