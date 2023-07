Poker Online MTT 3 luglio 2023. Su Pokerstars re_pomponio comanda dopo il day1 del Sunday Special. Davide Calvaresi porta a casa l’High Roller, FUFI91 al comando su People’s Poker, fruitt3lla su iPoker. Vincono anche: Blacker-92, Antonello “teamzeus94” Ferraiulo, valerixx98, DjBoom0, Alessio “AleAsto2” Astone, MircoNovantotto e WoG_/V_/WoG.

Poker Online MTT 3 luglio 2023: i primi tornei domenicali su Pokerstars

Apriamo il report dei tornei online domenicali da Pokerstars col Sunday Warm Up che ha visto 345 iscritti per €15.525 di montepremi e una prima moneta da €1.186 vinta da Blacker-92 che aggiunge altri €1.682 di taglie dopo aver battuto Donato “whitediabolic” De Bonis e ManInBlackk. 7° posto per Aittie che aveva già aperto la domenica con la vittoria all’Afternoon on Stars.

Al Sunday Evening si gioca per €32.085 di prizepool e la vittoria va ad Antonello “teamzeus94” Ferraiulo che supera D1ANDREA99 all’heads up finale e incassa la prima moneta da €5.180.

2.998 iscritti al Sunday Blowout vinto da valerixx98 che porta a casa €1.585+€1.471 dopo aver superato mondellof, runner up per €1.582+€168.

Si avvicina ai 50K di montepremi il Sunday Colossal Stack che premia DjBoom0 con €3.020+€2.150 di premio mentre per il runner up Giadex87 ci sono €3.018+€563, e con gabrielepat a completare il podio.

Sunday Special, re_pomponio chipleader. High Roller per Davide Calvaresi

Passiamo al Sunday Special che ha giocato il day1. Hanno partecipato in 906 giocatori e solo in 88 sono passati al final day del lunedì sera. In palio ci sono €81.540 di prizepool, con una prima moneta da €12.767. Al comando del chipcount c’è re_pomponio; attenzione a dugao81 che riprenderà dal 7° posto. Tra i migliori anche teamzeus94 che vuole fare il premio dopo il successo all’Evening. Passa in top-20 anche Simone “simopascu96” Pascucci.

Solo 119 iscritti al Sunday High Roller che arriva comunque a €26.775 di montepremi, con una prima moneta vicina ai 6K che viene vinta dal regular Davide “davidecalva” Calvaresi che batte Nitr07 nel testa a testa finale, poi c’è Alessandro “aleppp” Giannelli, praticamente immancabile nei nostri report.

Poker Online MTT 3 luglio 2023: gli ultimi tornei su Pokerstars

Vittoria eccellente anche al Sunday Slam con Alessio “AleAsto2” Astone che batte un Field da 550 giocatori e incassa €1.842 di prima moneta + €2.334 di taglie. Si ferma al 2° posto un altro regular, raffa_N5.

Super i 10K di prizepool il Rollercoaster vinto da MircoNovantotto che incassa €984+€2.171. Il runner up è Gabriele “KingMAvE911” Re poi abbiamo oneplay86 a completare il podio, in un final table con tanti nick name noti come B3tter_RuN, Corbanchester, Giuseppe “peppruocc” Ruocco, Giulio “Enne98” Colazzo, Andrea “Andreacigna” Pini ed aleorsi98.

Infine il Need For Speed come sempre, il turbo della notte con 87 iscritti e un montepremi da €7.830. La vittoria va a WoG_/V_/WoG che incassa in tutto poco più di 2K. Anche qui c’è MircoNovantotto a cui non riesce la doppietta dopo il successo al Rollercoaster, visto che si ferma al 6° posto.

Poker Online MTT 3 luglio 2023: gli altri domenicali iPoker e People’s

Approposito di Andrea “Andreacigna” Pini, il regular è in piena corsa per il Sunday Summer, il domenicale estivo di People’s Poker Microgame che ha visto 106 iscritti e 38 di loro sono passati al final day, con una bolla però non ancora scoppiata visto che a premio andranno solo i migliori 19. Andreacigna riprenderà dal 5° posto nel chipcount comandato da FUFI91 ma attenzione anche a IMuCkTheNut in top-10.

La registrazione tardiva rimane aperta per l’Explosive Sunday di iPoker, ma c’è aria di overlay con 445 iscritti per €60.000 garantiti al principale torneo del circuito. In 128 riprenderanno questa sera la corsa alla prima moneta da €6.310 (+ taglie) e alla zona premi con 81 ITM. Il chipleader è fruitt3lla.