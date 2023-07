Poker Online MTT 4 luglio 2023. Il Sunday Special di Pokerstars va a genge86 mentre all’Explosive Sunday Vop444 batte fruitt3lla che era stato chipleader del day1. Si è concluso anche il domenicale di People’s Poker vinto da CandyCash.

Le conclusioni dei domenicali: genge86 vince il Sunday Special, Vop444 batte fruitt3lla al Explosive

Iniziamo con i tornei domenicali che si sono conclusi col final day del lunedì sera. Su Pokerstars è andato in archivio il Sunday Special, col successo di genge86 che ha battuto un Field di 906 entries, incassando €10.450 dopo un deal a tre con Gullo07 e Th3S3cr3t. Bel piazzamento per Giulio “Enne98” Colazzo al 7° posto.

Si è concluso anche l’Explosive Sunday di iPoker che con 533 iscritti non ha superato il garantito da 60K. La vittoria va al regular Vop444 che batte fruitt3lla che aveva chiuso la giornata precedente da chipleader. Per Vop444 un altro bel colpo da 10.520 euro totali di premio mentre per fruitt3lla ci sono 8.118 euro. A completare il podio AAw1nB1Gr3v3rlY.

Al Sunday SUMMER di People’s Poker la spunta CandyCash che incassa la prima moneta da 2.418 euro mentre per il runner up Crist099 ci sono 1.710 euro. Completa il podio coucou1980 che incassa 1.204 euro. Non va oltre il 10° posto Gabriele “KingMAvE911” Re.

Poker Online MTT 4 luglio 2023: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

Partiamo come sempre dall’Afternoon on Stars con 255 entries per €11.475 di montepremi e una prima moneta da €2.090 che viene incassata da Chiccostars2022 su CiccioBenna3, runner up per €1.558. Completa il podio Izanagi27 davanti a youwatchmewin1.

Il Bounty Builder supera i 30K di prizepool grazie a 667 partecipanti, e il migliore è il regular MeLLowYeLL0w che incassa €2.114 di prima moneta + €2.240 di taglie dopo aver superato altri due nickname noti su PS, ovvero xerin95 e Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Poker Online MTT 4 luglio 2023: NoS per dodi8910

Al Night on Stars del lunedì hanno partecipato in 473 giocatori per un Prize pool da €42.570 e il migliore è stato dodi8910, bravo e incassare una bella prima moneta da €7.193 dopo aver battuto 2cecchino2 che si accontenta di €5.236.

Il Colossal Stack arriva a €45,630 di montepremi grazie a 2.535 entries. Tutto si chiude con un mega deal a sei che premia siciliana991 come vincitrice che incassa anche il premio maggiore da €3.769. Tra i giocatori che ganno parte dell’accordo anche Jackson “DJackMpkr” Genovesi al 4° posto per €2.567.

Poker Online MTT 4 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

148 iscritti al Rollercoaster che arriva a €13.320 di montepremi e la vittoria va a Pikachu90 che incassa €1.159+€2.626 dopo aver battuto juampisale5 all’head up finale.

Sii chiude col Need For Speed che richiama 78 giocatori per poco più di 7K di montepremi. La vittoria va a Delmoooo che incassa la prima moneta da €1.708 superando Envailed nel testa a testa finale, poi c’è LORDPOKER698 a completare il podio.