Poker Online MTT 5 luglio 2023. Vediamo i risultati del martedì su Pokerstars; i colpi principali li mettono a segno RenatoINT al Night on Stars e marvizzo58 al Colossal Stack. Vincono anche: Nanostars69, antope888, Nicholas0404 e marchimo84.

Poker Online MTT 5 luglio 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars con 277 iscritti e un montepremi che arriva a €12.465 e la vittoria va a Nanostars69 che incassa la prima moneta da €988+€1,380 di taglie dopo aver superato CibabadiboO.

Supera i 20K di prize pool il Bounty Builder con I suoi 456 iscritti, e il migliore è antope888 per €1.499+€1.375 su ferreira1111, poi a completare il podio c’è il regular Aittie, davanti ad un altro nome noto, Alessandro “ale779” Giordano.

Night on Stars per RenatoINT, marvizzo58 vince il Colossal

Un regular vince anche il Night on Stars, si tratta di RenatoINT che ha la meglio su un Field da 387 giocatori che ha prodotto un montepremi generale di €34.830. Riconosciamo anche il runner up, Maravilla011 mentre a completare il podio c’è Av4tar92. Per il vincitore ci sono €2.615+€2.969 di premio.

2.477 iscritti al Colossal Stack che arriva a €44.586 di montepremi, confermandosi il torneo più ricco in assoluto come prizepool. La vittoria va a marvizzo58 che incassa €2.765+€1.868 mentre per il runner up Fester2111 ci sono poco meno di 4K complessivi di premio. Da segnalare il piazzamento al 9° posto di Nanostars69 che aveva già aperto la giornata con la vittoria pomeridiana.

Poker Online MTT 5 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

130 iscritti al Rollercoaster che raggiunge gli €11.700 di montepremi con una prima moneta da €1.048 che finisce nelle tasche di un altro regular, Nicholas0404 che incassa anche €1.518 di taglie dopo aver battuto dany6883 all’heads up finale, poi a completare il podio c’è Davide “davidecalva” Calvaresi. Piazzamenti anche per Andrea “Andreacigna” Pini e si rivede oisselino.

Infine il Need For Speed che con 65 iscritti sta poco sotto ai 6K di montepremi. La vittoria va a marchimo84 che incassa €744+€1.137. Per il runner up sangomio88 ci sono €744+€.483, completa il podio 19Catello96 su B3tter_RuN.