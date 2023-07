Poker Online MTT 6 luglio 2023. Vediamo i risultati del mercoledì su Pokerstars dove SSLCASUAL92 vince il Night on Stars mentre nestaeffe105 porta a casa il Colossal Stack. Vincono anche: BlackDomo97, BetterCallSax, misterbet700 e TheNightMeister.

Poker Online MTT 6 luglio 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo dall’Afternoon on Stars che si ferma a poco dai 10K di Prize pool con 212 iscritti. La vittoria vale €1.765 e la porta a casa BlackDomo97 su tanuzz8. Ancora un 5° posto per WoG_/V_/WoG che negli ultimi giorni si è piazzato spesso.

485 iscritti al Bounty Builder e a spuntarla è il regular BetterCallSax che incassa €1.594 di prima moneta + €1.807 di taglie. Piazzamenti anche per Domenico “domenlan” Lando al 4° posto e Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

SSLCASUAL92 batte MeLLowYeLL0w al NoS. Colossal per nestaeffe105

Il Night on Stars del mercoledì richiama 330 giocatori per €29.700 di montepremi, con una prima moneta da €5.233 che viene incassata da SSLCASUAL92 che batte MeLLowYeLL0w che si fa bastare €3.873 del secondo posto.

Anche questa volta il torneo più ricco come montepremi complessivo è il Colossal Stack con 1.950 iscritti per un Prize pool da €35.100. La vittoria da €5.260 va a nestaeffe105 su Panfi.C.Kid, runner up per €3.616.

Poker Online MTT 6 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster giocano in 116 per €10.440 di montepremi e la vittoria va a misterbet700 che incassa €983+€1.861. In 2° posizione ritroviamo anche qui Domenico “domenlan” Lando e poi c’è KILLUCK a completare il podio.

Solo 46 iscritti al Need For Speed che non va oltre il garantito da 5K e la vittoria va a TheNightMeister che incassa €1.403 dopo un deal con This is soo2019 che incassa €1.480. Piazzamenti anche per Ettore “pro-fumato87” Esposito al 6° posto e dietro di lui Marco “RaydenArtist” Richetto.