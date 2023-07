Poker Online MTT 7 luglio 2023. Matteo “SpeedOne1” Liparulo (in foto) e M3l1ss4s4tt4m1 si scontrano sia al Night on Stars del giovedì vinto da SpeedOne1, che al Rollercoaster dove in questo caso la spunta M3l1ss4s4tt4m1. Vincono anche: DeLaurences, lavezzi329, LupusDiKorvetto e mezzaguardia.

Poker Online MTT 7 luglio 2023: i primi tornei del giovedì

L’Afternoon on Stars con 217 iscritti non supera il garantito del giovedì da 10K, con vittoria di DeLaurences che incassa €827 di prima moneta + €1.203 di taglie superando il runner up PR1NC1PE1969 che porta a casa €827 ma solo €70 di taglie.

Bene il Bounty Builder che invece con 530 iscritti arriva a €23.850 di montepremi. Vittoria per lavezzi329 che incassa €1.732+€2.790 che batte Domenico “domenlan” Lando, molto attivo in questo periodo. Piazzamenti anche per Rantolo’91 al 4° posto e per Giuseppe “scordo” Scordo in 6° posizione, davanti a misterbet700.

Matteo “SpeedOne1” Liparulo vince il NoS del giovedì

Al giovedì il Night on Stars porta il buy-in a €250 e trova 207 iscritti in lotta per un Prize pool da €46.575. Vittoria eccellente di Matteo “SpeedOne1” Liparulo che batte M3l1ss4s4tt4m1 e porta a casa €3.764+€6.785. In top-10 riconosciamo anche giopennix al 5° posto e Giulio “Enne98” Colazzo in 8° posizione.

Il Colossal Stack richiama 2.407 giocatori per un montepremi da €43.326. In palio c’è una prima moneta da €2.678 che finisce nelle tasche di LupusDiKorvetto che incassa anche €1.948 in taglie. Ai piedi del podio c’è Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi e anche Vop444 in 6° posizione.

Poker Online MTT 7 luglio 2023: gli ultimi tornei del giovedì

Al Rollercoaster si rivedono M3l1ss4s4tt4m1 e SpeedOne1 ma questa volta è M3l1ss4s4tt4m1 a vincere per €1.143+€1.726 mentre Liparulo si ferma al 5° posto. Da segnalare anche il 7° posto di IMuCkTheNut e la 10° posizione di Alessandro “aleppp” Gianelli.

Andiamo a chiudere col Need For Speed che viene vinto da mezzaguardia che batte un Field da 66 iscritti per €756+€1.188 su Fabiosky23 che chiude come runner-up. Al 4° posto Andrea “Andreacigna” Pini e dietro di lui Vop444 e ancora aleppp.