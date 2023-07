Poker Online MTT 10 luglio 2023. Vediamo i risultati della domenica su Pokerstars dove si mettono in mostra i regular Matteo “sgrillex” Sarais (in foto) e Shadowkizz. Vediamo anche i risultati dei domenicali su iPoker e People’s Poker.

Poker Online MTT 10 luglio 2023: i primi tornei della domenica su Pokerstars

Iniziamo la domenica di Pokerstars col Sunday Warm Up che arriva a €15.705 grazie a 349 iscritti. La vittoria va a Dispo21 che incassa €1.200 di prima moneta + €1.697 di taglie. Si ferma al 2° posto AKILLERJJ e completa il podio un altro regular, Gabriele “KingMAvE911” Re.

Supera di poco il garantito da 30K il Sunday Evening con 674 entries e tutto finisce con un deal a 3 tra Corbanchester, Paglio4K e dekiller10. Escluso dall’accordo KingMAvE911 che ritroviamo anche qui al 4° posto.

Al Sunday Blowout si gioca per €25.983 di prize pool con 2.887 iscritti e il migliore è Salpi90 che porta a casa €1.533+€1.254.

Al Sunday Colossal Stack abbiamo altri 2.617 iscritti per un prizepool da €47.106. Vittoria per SMERALDA06 che ha la meglio su 0nest e per il vincitore ci sono €2.907+€2.185.

Shadowkizz comanda il Sunday Special, sgrillex vince l’High Roller

Passiamo al Sunday Special che ha richiamato 885 giocatori per quasi 80K di montepremi. Al termine del day1 rimangono in corsa 89 Players left a darsi battaglia per una prima moneta da €12.471. Al comando del chipcount c’è un regular, Shadowkizz

Matteo “sgrillex” Sarais vince il Sunday High Roller incassando la prima moneta da €5.771 dopo aver superato Alexsic all’head up finale, poi abbiamo Annia91 a completare il podio. Piazzamento in 6° posizione Domenico “domenlan” Lando.

Poker Online MTT 10 luglio 2023: gli ultimi tornei domenicali

Colpo vince per ChuckWasHere che incassa €1.869+€2.215 superando un fioeld da 558 iscritti al Sunday Slam. Il runner up è il regular vice_airlines e completa il podio M3l1ss4s4tt4m1 che negli ultimi giorni si è piazzato spesso nei nostri report.

Passiamo al Rollercoaster che supera di poco i 10K di montepremi con 116 giocatori iscritti e il migliore anche in questo caso è un regular, Rantolo’91. Si ferma al 2° posto sciuock e completa il podio B3tter_RuN.

Chiudiamo al Need For Speed che richiama 71 giocatori e il migliore è IwasRickyKaka90 su Giuseppe “peppruocc” Ruocco ed EmanuelaDanieli.

Poker Online MTT 10 luglio 2023: i domenicali su iPoker e People’s

Su iPoker si gioca per €60.000 garantiti al Explosive Sunday che richiama 432 giocatori (ma le registrazioni tardive sono ancora aperte quindi avremo i numeri ufficiali solo domani). Al final day passano 132 giocatori con una bolla ancora da scoppiare (81 ITM). Nel chipcount comanda adessovinco1.

Non va sopra i 10K garantiti nemmeno il Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame con 105 iscritti. Al termine della prima giornata abbiamo 37 Players left, ma anche qui la bolla è lontana dallo scoppio con 19 ITM. Al comando cè RIKI94, unico sopra i 200K. Da segnalare mathjunk che riprenderà dal 5° posto.