Poker Online MTT 11 luglio 2023. I risultati dei domenicali che si sono conclusi nella giornata di ieri, e i principali tornei del lunedì su Pokerstars. Vittorie importanti per Tep2013, manuelscolaro e soprattutto CanIkickIT che a qualche mese di distanza dal primo successo torna a vincere il domenicale principale di iPoker, l’Explosive Sunday.

Domenicali: Tep2013 vince il Sunday Special, CanIkickIT torna a trionfare al Explosive Sunday

Iniziamo dalla conclusione dei domenicali. Su Pokerstars va in archivio un Sunday Special da 885 iscritti, di poco sotto gli 80K di Prize pool. La vittoria va a Tep2013 su negreanuidol, con i due che si accordano per un deal che premia con €11.476 il primo classificato, e con €9.883 il secondo. A completare il podio c’è dodi8910 che incassa €6.336 e si lascia alle spalle Fabio “backdoorAK” Peluso. Piazzamento anche per Alessandro “Deneb93” Pichierri che troviamo al 7° posto.

Su iPoker l’Explosive Sunday da 50K garantiti si ferma a 481 entries e il migliore è CanIkickIT che aveva vinto lo stesso torneo lo scorso ottobre, e si conferma nel domenicale più ricco ed importante della piattaforma. Per il vincitore ci sono un totale 7.654 euro tra prima moneta e taglie, mentre al runner up taamausaikie vanno 5.170 euro complessivi. Completa il podio Dammiletuefish che incassa 3.704 euro.

Infine il Sunday SUMMER di People’s Poker che ha visto 105 iscritti per 10K garantiti e la vittoria da €2.418 va a manuelscolaro che batte bovale17 all’head up finale.

Poker Online MTT 11 luglio 2023: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

La settimana si apre con l’Afternoon on Stars del lunedì al quale partecipano 232 giocatori per €10.440 di montepremi, e la vittoria va a mondellof per €1.914 mentre per il runner up Denny9422 ci sono €1.436 di premio.

645 iscritti al Bounry Builder che sfiora i 30K di montepremi. Vittoria per il regular pietroc98 al quale vanno €2.044 di prima moneta + €2.170 di taglie, dopo aver superato sberlocchio all’heads up finale, poi c’è cookathome a completare il podio. 5° posto per Shadowkizz che aveva chiuso da chipleader il day1 del Sunday Special (dove alla fine farà 20° al domenicale).

Giannibau1 batte Ettore “pro-fumato87” Esposito al NoS. Colossal Stack a B3tter_RuN

Giannibau1 mette in fila un Field di 472 iscritti al Night on Stars che produce un montepremi da €42.480. Per il vincitore c’è una prima moneta da €7.178 mentre per il runner up Ettore “pro-fumato87” Esposito ci sono €5.225 di premio. A completare il podio riconosciamo anche VaiSempreTu, terzo per €3.804.

Altri 2.320 iscritti al Colossal Stack che raggiunge i €41.760 di montepremi, e altra vittoria eccellente del regular B3tter_RuN che incassa la prima moneta da €6.155. L’ultimo ad arrendersi è MozartZo93 che si consola comunque con un premio da €4.231.

Poker Online MTT 11 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 150 entries per un montepremi da €13.500 e il migliore è charlito90 che incassa €1.174+€1.675 dopo aver superato valerex nel testa a testa finale, poi abbiamo put3c4 a completare il podio.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che vede un deal a tre tra T_Magw3ll, lastro888 e Fabiosky23. Tutti prendono lo stesso premio di €1.112, rimangono esclusi dall’accordo Louis De Mayo, Alessandro “aleppp” Giannelli e TopDog2.0.