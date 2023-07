Poker Online MTT 13 luglio 2023. Mercoledì un pò sotto tono con i principali tornei di Pokerstars. Il Night On Stars non raggiunge nemmeno i 30K di prizepool, ma LadyDiamond8 fa comunque un bel colpo. Successi anche per: Tommasoliori, Castelmadama78, latte081, kumas55 e lastroo88. ManInBlackk e Simone “94pazzini94” Demasi non vincono, ma segnano una serie di piazzamenti a podio e in top-10.

Poker Online MTT 13 luglio 2023: i primi tornei del mercoledì

Come sempre iniziamo il nostro report quotidiano sui tornei di Pokerstars con l’Afternoon on Stars che ha visto la partecipazione di 246 giocatori per poco più di 11K di montepremi ed una prima moneta da €2.016 vinta da Tommasoliori che batte Fonsis99 all’heads up finale. Piazzamento al 7° posto per ANSU-FATI96.

Supera di poco i 20K il Bounty Builder con 446 entries e il migliore è Castelmadama78 che incassa €1.482 di prima moneta + €1.638 di taglie. Si ferma al 2° posto il regular ManInBlackk e poi c’è ilbrivido a completare il podio davanti ad Annial91. Piazzamento al 6° posto anche per TopDogg2.0.

LadyDiamond8 vince il NoS, ancora un podio per ManInBlackk

Night on Stars del mercoledì molto sotto tono con 310 iscritti per un montepremi complessivo di €27.900. Il primo premio vale comunque quasi 5K e lo porta a casa LadyDiamond8 su NUTinLOVE e al 3° posto ritroviamo anche qui sul podio ManInBlackk.

Con i suoi 1.958 entries il Colossal Stack arriva a €35.244 entries e in palio c’è una prima moneta anche più ricca che nel NoS, visto che il vincitore latte081 porta a casa €5.281 dopo aver superato Lucaretum e Rasputin1204. Ai piedi del podio, in 4° posizione, riconosciamo kumas55.

Poker Online MTT 13 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Un kumas55 che ci riprova al Rollercoaster, ma anche qui deve fermarsi ad un passo dalla vittoria, al 2° posto per €960+€272, dopo aver perso l’head up finale con dodi8910 a cui vanno €960+€1.824. A completare il podio troviamo SMERALDA06, davanti ad una serie di nickname noti: aleorsi98, KuSuNoK1, 94pazzini94 dal 4° al 6° posto, e c’è anche Fabio “backdoorAK” Peluso al 9° posto.

Al Need For Speed abbiamo 64 iscritti per €5.760 di Prize pool e il migliore è lastroo88 per €1.701 di premio su conleone105 ed Azione28. Da segnalare un altra top-10 di Simone “94pazzini94” Demasi, che chiuderà al 2° posto anche al Mini Need For Speed vinto da nobadi_is_fool.