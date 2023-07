Poker Online MTT 17 luglio 2023. Tanto da dire nel report sui tornei domenicali visto che oltre ai soliti eventi, su Pokerstars sono iniziate anche le MicroMillions Series, con i primi tornei a basso buy-in, ma con ricchi montepremi garantiti. Intanto al Sunday Special c’è SANHAND al comando. Attenzione ad Andrea “Andreacigna” Pini al comando del domenicale di People’s Poker.

Tornei domenicali: Andreacigna ci riprova su People’s, SANHAND chipleader al Sunday Special

Iniziamo dal domenicale più ricco, il Sunday Special di Pokerstars che ha visto 767 iscritti che non sono bastati a superare il garantito da 75K. In palio una prima moneta superiore ai 12 mila euro e il chipleader è SANHAND che domina con 402K, staccando nettamente Astrogoldi, secondo con 300K. In 76 riprenderanno il gioco questo lunedì sera, già tutti ampiamente a premio (135 ITM).

Passiamo all’Explosive Sunday di iPoker che ha visto 548 iscritti e in 139 passano al final day (con registrazioni tardive ancora aperte, quindi come sempre i numeri qui non sono ancora ufficiali). Al comando del chipcount troviamo sh0tter, unico sopra i 300K (312.070).

Il Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame richiama 90 giocatori, e anche qui siamo sotto al garantito da 10K. Al comando del chipcount un nome noto, Andrea “Andreacigna” Pini che questa sera riprenderà davanti a tutti i 36 players left (solo in 15 andranno a premio con una prima moneta da 2.435 euro.

Poker Online MTT 17 luglio 2023: i primi tornei domenicali su Pokerstars

Apriamo la giornata col Sunday Warm Up, un altro torneo che non supera il garantito (€12.500) in questa calda domenica di luglio. Accetta la sfida capa1991 che vince il torneo incassando la prima moneta da €1.001 alla quale aggiunge €1.166 di taglie battendo dommignao e Fabiosky23. 5° posto per Giuseppe “peppruocc” Ruocco e anche qui troviamo Andreacigna al 7° posto, davanti a Luca “delfo182” Delfino.

Stessa cosa per il Sunday Bounty Builder che non supera il garantito da €12.500 con 445 iscritti e il migliore è L0veThisGame su ALBERTO9001. A completare il podio troviamo lupetto1940.

Bene invece il Sunday Slam con 457 iscritti che superano i 20K di montepremi, con una prima moneta da €1.563 vinta da manuelscolaro (in corsa anche nel domenicale di People’s dove riprenderà dal 3° posto nel chipcount) che incassa anche €2.238 di taglie dopo aver battuto Alessandro “Th3KinGC4Va” Cavallero. Ai piedi del podio frezzag, piazzamento anche per il solito IwasRickyKaka90 in 8° posizione e al 10° posto riconosciamo anche Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Poker Online MTT 17 luglio 2023: gli ultimi tornei domenicali

Passiamo al Sunday High Roller fermo ai 25K di prizepool garantito e vinto da JOSES667 che mette in fila un Field da 105 giocatori e incassa la prima moneta da €5.725 superando TRACHETEeBOOM nel testa a testa finale, poi c’è clodbo$$ a completare il podio davanti a M@d0ff. 8° posto per Domenico “domenlan” Lando davanti ad altri due regular: TopDogg2.0 e Vop444.

80 iscritti al Rollercoaster dove la spunta Davide “davidecalva” Calvaresi per €993+€1.082 dopo aver superato RastaBaby79 nel testa a testa finale, poi c’è tanuzz8 davanti ancora a IwasRickyKaka90. Piazzamento al 8° posto per Riccardo “CrazyRich85” Basso e anche qui ritroviamo peppruocc in 9° posizione.

Ancora runner up Astrogoldi, abbonato al 2° posto anche al Sunday Supersonic che ha visto 313 iscritti e la vittoria di risu94, anche se con deal con Astrogoldi, ed entrambi incassano la stessa moneta da €915. Rimane escluso dall’accordo KuSuNoK1 sul gradino basso del podio.

Infine il Need For Speed che con 84 iscritti arriva a €7.560 di montepremi e la vittoria va a duccio931510 al quale vanno €759+€1.589. Si ferma al 2° posto il regular MoChuisle7, davanti ad altri nickname noti come dennydenny91, Giulio “Enne98” Colazzo, ancora M@d0ff e ancora Fabiosky23.

Sono iniziate le MicroMillions

Al via anche le MicroMillions. All’evento #1 Heatwave giocano in 3.442 per €15.339 di Prize pool. La vittoria va a Il.Metodista che col suo metodo incassa €901+€728 battendo frenz2805 nel testa a testa finale.

Il torneo più ricco è l’evento #2 HIGH ROLLER con 1.249 iscritti a darsi battaglia per un montepremi da €56.205. La vittoria da €3.568+€2.796 va a ReObregon che batte joly1991. Da segnalare anche qui l’ottimo piazzamento al 4° posto per davidecalva.

Tanti soldi in palio anche all’evento #3 Daily Splash che con 2.528 iscritti raggiunge i €45.504 di montepremi e qui a festeggiare è Chefdavide93 che si cucina gli avversari incassando €2.715+€2.043. Fresco di una vittoria al NoS la settimana scorsa, ci riprova Jackson “DJackMpkr” Genovesi che però si ferma al 7° posto.

Chiudiamo con l’evento #8 Sunday Bounty Feast che ha richiamato 1.228 giocatori per €16.578 di montepremi e il migliore è Butt3rflyEffect per €1.039+€902 mentre il runner up tregyx incassa €1.038+€193.