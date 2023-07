Poker Online MTT: Galluzzo14 porta a casa il Sunday Special. Explosive a w0rlwarteory, Sunday SUMMER per bttariello81

Poker Online MTT 18 luglio 2023. Vediamo come si sono conclusi i tre principali domenicali in Italia, tra Pokerstars, iPoker e People’s Poker. Su Pokerstars inoltre continuano le MicroMillions, vediamo tutti i risultati del lunedì.

I risultati dei domenicali: vincono Galluzzo14, w0rlwarteory e bttariello81

Iniziamo col final day del Sunday Special su Pokerstars, un torneo che riprendeva con 76 players left e ad emergere vincitore è Galluzzo14 che incassa la ricca prima moneta da €12.107, battendo NUTinLOVE, runner up per €8.686 poi c’è betullame11 a completare il podio. Si ferma al 15° posto SANHAND che aveva chiuso chipleader il day1.

Passiamo su iPoker dove alla fine l’Explosive Sunday supera il garantito da 50K con 608 iscritti per un Prize pool da €55.328 e una prima moneta da €4.322 che finisce nelle tasche di w0rlwarteory che aggiunge altri €5.720 di taglie.

Infine il Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame vinto da bttariello81 che porta a casa la prima moneta da 2.435 euro mentre per il runner-up team_bidy_in_the_wold c’è un premio da 1.798 euro. Completa il podio QUEENQUEEN86 davanti al regular Yes1KnewIT. Da segnalare anche il piazzamento di iMsoOsicK in 9° posizione. Non arriva nemmeno alla top-10 Andreacigna che iniziava il final day al comando del chipcount.

Poker Online MTT 18 luglio 2023: i primi tornei del lunedì

La giornata su Pokerstars si apre con l’Afternoon on Stars che supera di poco i 10K di montepremi. La vittoria va a flame0869 che incassa la prima moneta da €1.890 su iL-DottoreX e GENTECHESPER4.

632 iscritti al Bounty Builder che arriva a €28.440 di montepremi. Vittoria eccellente con Stefano “St3ffolo” Valori che porta a casa €2.003 di prima moneta + €1.964 di taglie.

Poker Online MTT 18 luglio 2023: CaNdylAnd98 vince il NoS

Passiamo al Night on Stars del lunedì che richiama 422 giocatori per un montepremi da €37.980. Vittoria che vale €6.465 per CaNdylAnd98 che batte bobofolle all’heads up finale, poi arriva WoG_/V_/WoG a completare il podio.

Andrea “Andreacigna” Pini non avrà vinto il Sunday Summer su People’s Poker, ma si è rifatto portando a casa €1.065+€1.731 vincendo il Rollercoaster su un Field da 132 iscritti. Si ferma al 2° posto Lelouch Vi davanti ad una serie infinita di regular che ben conosciamo.

Infine il Need For Speed con 66 iscritti e quasi 6K di prizepool. La vittoria va ad edofatto che incassa €1.745 di prima moneta dopo aver superato M3ssiD10s. Anche qui tanti regular piazzati, ad iniziare da SUPERCAMOZ sul gradino basso del podio.

Poker Online MTT 18 luglio 2023: MicroMillions

Continuano anche le MicroMillions Series, andiamo a vedere i risultati dei principali tornei giocati al lunedì. Iniziamo dall’evento #10 Heatwave che ha richiamato 3.339 giocatori. Tutto si chiude con un deal a quattro tra il vincitore 53V3R, LorisTroll, Luke1889 e FerdySlansky.

All’evento #13 Daily Spash, il torneo più ricco con il suo prizepool da €45.630 con un field da 2.535, la spunta masirinotti su Custode92 e poi c’è kingferro98 a completare il podio. Piazzamento per Matteo “SpeedOne1” Liparulo al 6° posto.

Chiudiamo con l’evento #16 Bounty Feast che richiama 1.268 giocatori e supera i 17K di montepremi. Qui la vittoria va a Wendetta888 che incassa €1.703+€743. Il runner up è fakko1989 poi c’è Wasabi89 a completare il podio.