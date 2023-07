Poker Online MTT 19 luglio 2023. Tornano i nostri report dopo una giornata di pausa forzata per alcuni problemi sui server di Pokerstars dove continuano le MicroMillions, e il torneo più ricco lo porta a casa litio3. Nei tornei standard vittorie per Luca “sturbao” Sturba (in foto), TRACHETEeBOOM, D4MM1L3CH1P5 e sapy000.

Poker Online MTT 19 luglio 2023: i tornei MicroMillions

Iniziamo dalle MicroMillions con l’evento #24 Heatwave che ha richiamato 2.861 giocatori per quasi 13K di Prize pool. Il migliore è manuelojkl che incassa €761 di prima moneta + €544 di taglie.

Si avvicina ai 10K di montepremi l’evento #28 Crazy KO che raddoppia il garantito. Vittoria per ilmara96 che incassa €312 di prima moneta a cui aggiunge ben €818 di taglie. Poco più di €600 totali di premio per il runner-up Iplayf0rw1n. Piazzamento per il regular Alessio “Bagwell92” Falcini in un torneo in cui si sono registrati 1.362 giocatori.

L’evento #30 Bounty Feast chiude la giornata e viene vinto da Vashish666 per €909+€913, con gerryilprinc ultimo ad arrendersi in un torneo da 1.034 iscritti per poco meno di 14K di montepremi. Piazzamento al 5° posto anche per il regular L0veThisGame.

MicroMillions: a litio3 il premio più ricco

Il torneo più ricco della giornata (anche più ricco del NoS) è l’evento #27 Daily Splash che con 2.036 iscritti è arrivato a generare un montepremi da €36.648, con una prima moneta da €2.232 vinta da litio3 che aggiunge anche €2.066 di taglie dopo aver superato koreanoKK al testa a testa finale. Completa il podio stilups111. Anche qui ritroviamo gerryilprinc in 12° posizione.

Poker Online MTT 19 luglio 2023: la programmazione standard di Pokerstars

Vediamo anche i tornei standard, iniziando dal Bounty Builder che arriva a €18.405 di montepremi con 409 giocatori, battuti da Luca “sturbao” Sturba. Al 5° posto riconosciamo anche Mario “coinflip21” Carrascon.

Il Night on Stars del mercoledì richiama 290 giocatori per un monrepremi da €26.100. Qui la prima moneta vale €4.706 e viene vinta da TRACHETEeBOOM su Marco “Peraz77” Perra che si accontenta di €3.488, poi c’è Zibbibboshock98 a completare il podio, davanti a Matteo “sgrillex” Sarais.

Solo 99 iscritti al Rollercoaster che non bastano a superare il garantito da 10K. La vittoria da €1.080+€1.656 va a Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni su Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi.

Un Need For Speed da appena 47 iscritti e la vittoria anche qui va ad un regular, sapy000 per €1.638 di prima moneta. Sono 7 gli ITM e tra loro ritroviamo anche qui D4MM1L3CH1P5.