Poker Online MTT 21 luglio 2023. Il Night on Stars del giovedì su Pokerstars viene vinto da capa1991 che batte Il-Giuglia all’heads up finale. Luigi D’Alterio (in foto) chiude 2° anche al Rollercoaster. Alle MicroMillions vittorie per: guliti, Zanglotto ed Omg1_F1la90.

Poker Online MTT 21 luglio 2023: i primi tornei del giovedì

238 iscritti all’Afternoon on Stars che supera I 10K di prize pool. Vittoria per GNOK_YENOD per €859 di prima moneta + €1.739 di taglie, dopo aver superato Jonh Bred nel testa a testa finale.

Buon riscontro anche al Bounty Builder con 360 iscritti e un montepremi da €16.200. Il migliore è Antonio “frakkalagan” Fragale che incassa €1.238+€1.676. Per il runner up davide87825 ci sono €1.237+€670.

Night on Stars: capa1991 batte Il-Giuglia che fa secondo anche al Rollercoaster

199 iscritti che hanno pagato il buy-in da €250 del Night on Stars del giovedì, producendo un montepremi da €44.775. La vittoria va a capa1991, molto presente nei nostri report ultimamente, al quale vanno €3.685+€5.040 dopo aver battuto Il-Giuglia. Da segnalare il 5° posto di Luca “sturbao” Sturba, già protagonista ieri con la vittoria al Bounty Builder.

Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio è protagonista anche al Rollercoaster, ma pure qui si deve arrendere all’heads up finale, per un 2° posto da €1.000+€717, superato da Ippina_NY al quale vanno €1.000+€1.342. Completa il podio un altro giocatore molto in palla negli ultimi giorni, Astrogoldi.

Al Need For Speed la spunta mahlzeitiniLA che supera i 64 iscritti e incassa €733+€819, dopo aver sfiorato il successo anche al Mini Need For Speed (5°) vinto da hich30cm.

Poker Online MTT 21 luglio 2023: MicroMillions

Passiamo ai tornei più ricchi delle MicroMillions iniziando dall’evento #34 Daily Splash, il più ricco in assoluto con 1.968 entries e un montepremi da €35.424. La vittoria vale €2.158+€1.835 e finisce nelle tasche di guliti che batte il regular kumas55 che si accontenta di €2.156+€763.

Altri 762 iscritti all’evento #35 High Roller dove la spunta Zanglotto per €2.377+€2.495, con $ignorNessuno al 2° posto mentre a completare il podio c’è Williams “LICANTROPOn1” Olivieri.

Concludiamo con l’evento #38 Bounty Feast che ha richiamato 1.076 giocatori per €14.526 di montepremi. Qui la vittoria va ad Omg1_F1la90 che incassa €946+€1.140 dopo aver superato DunDun96 e st-line90. Ai piedi del podio riconosciamo Rantolo’91.